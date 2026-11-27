Pato Sardelli, guitarrista de Airbag, compartió un encuentro con Jimmy Page, una de las figuras más influyentes de la historia del rock y fundador de Led Zeppelin. La imagen y el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram se viralizaron rápidamente y fueron replicados por medios como Diario La Capital.



En el post, Sardelli escribió: “El Maestro, el más grande, mi hermano mayor @jimmypage. ¡Gracias por compartir tu amor y sabiduría conmigo, mi querido amigo!”. La publicación resalta el peso simbólico del momento: un músico argentino de la escena actual frente a uno de los referentes absolutos de la guitarra y del rock clásico.

Led Zeppelin es considerada una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, y Page sigue siendo un referente técnico y creativo para generaciones de guitarristas. El cruce con Sardelli, figura central de Airbag, conecta el rock argentino contemporáneo con uno de los pilares históricos del género a nivel mundial.

La noticia generó una ola de comentarios de fans que celebraron tanto el encuentro como el reconocimiento de Sardelli hacia Page, reafirmando el lugar que Led Zeppelin ocupa en el imaginario del rock.



