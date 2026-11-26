Con la lupa sobre los fondos de las apuestas, la letra chica del nuevo proyecto
Tras los dos despachos en la Comisión de Ludopatía, quedó para hoy un nuevo texto que incorpora modificaciones y sugerencias de la oposición. Cómo se componen los nuevos fondos para salud mental, municipios, entidades de bien público y deportistas.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El proyecto de ley para prevenir y regular las apuestas en línea que quedó para hoy en la Legislatura bonaerense tiene una nueva redacción. Se trata de un texto elaborado a partir de los dos despachos que se trataron en la Comisión de Ludopatía, con modificaciones y aportes de la oposición, que reordena el esquema de restricciones a la actividad y, fundamentalmente, el destino de los recursos que genera.
La iniciativa no solamente apunta a limitar la publicidad, los incentivos y el acceso de menores a las plataformas, sino que también busca establecer los aportes obligatorios de las empresas del sector. En ese sentido, el proyecto incorpora distintos mecanismos de financiamiento, con fondos específicos para atender las consecuencias de la ludopatía y sostener a instituciones comunitarias y deportivas.
Cuánto deberán aportar las empresas
Uno de los puntos centrales del nuevo texto es la creación del Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciber Ludopatía.
La propuesta establece que las licenciatarias deberán realizar un aporte equivalente al 100% del monto que inviertan en publicidad, promoción, patrocinio y cualquier otra actividad destinada a captar nuevos apostadores.
La obligación alcanza a toda erogación o contraprestación vinculada con la promoción de las plataformas, operadores, marcas o servicios. También contempla comisiones, canjes, contenidos patrocinados, menciones comerciales y contrataciones de terceros. En el caso de las prestaciones en especie, deberán computarse según su valor de mercado.
En términos prácticos, el esquema implica que las empresas deberán aportar al fondo una suma equivalente a lo que destinen a promocionar sus servicios. Si una licenciataria invierte $100 millones en publicidad y patrocinio, deberá realizar un aporte de otros $100 millones bajo este mecanismo.
El proyecto establece que la autorización publicitaria tendrá efectos una vez acreditado el depósito. Además, cualquier ampliación de la inversión deberá informarse y abonarse antes de ejecutarse.
Cómo se repartirán los fondos para salud mental
El fondo tendrá una distribución definida por ley:
- 70% para los municipios bonaerenses, mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD). - 30% para la Provincia, a través del Ministerio de Salud.
Las transferencias a los distritos serán automáticas y deberán depositarse en cuentas específicas. Los recursos no podrán utilizarse para otros fines ni incorporarse a Rentas Generales.
El dinero estará destinado a financiar acciones de prevención, información y concientización; detección temprana; orientación, asistencia y tratamiento de personas afectadas; acompañamiento a sus familias; capacitación de profesionales; y estudios e investigaciones sobre apuestas problemáticas y ciberludopatía.
De esta manera, el proyecto busca que una parte de los recursos generados por la actividad llegue directamente a los territorios, donde deberán desarrollarse políticas de prevención y atención.
Nace un nuevo fondo
La nueva redacción también crea el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo, bajo la órbita del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
Este fondo tendrá dos programas específicos: uno para fortalecer económicamente a entidades comunitarias y otro para otorgar becas destinadas al deporte de alto rendimiento.
Entre las instituciones que podrán acceder a los recursos aparecen clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, centros comunitarios y hogares convivenciales de hasta 20 personas. Deberán contar con personería jurídica vigente y desarrollar sus actividades en la Provincia.
Los aportes podrán utilizarse para comprar equipamiento, indumentaria, mobiliario e insumos; construir, refaccionar o mantener instalaciones; organizar actividades deportivas, culturales y comunitarias; y afrontar gastos de funcionamiento vinculados con sus actividades.
El texto también incorpora objetivos de prevención de la ludopatía y de acompañamiento a personas afectadas dentro de las funciones de estas entidades.
En paralelo, se crea un programa de becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento. Los recursos podrán cubrir gastos de preparación, entrenamiento, equipamiento, traslados, alojamiento, atención interdisciplinaria y participación en competencias provinciales, nacionales e internacionales.
La iniciativa establece, además, una incompatibilidad: no podrán recibir estas becas quienes mantengan contratos de patrocinio, publicidad o representación comercial con licenciatarias de apuestas online.
El 3% sobre los premios y el incremento de Ingresos Brutos
El esquema de financiamiento deportivo y comunitario se completa con modificaciones sobre los premios y la carga tributaria de las empresas.
El proyecto establece un aporte del 3% sobre los premios obtenidos en apuestas de resolución inmediata, slots, y en determinados juegos online. La medida excluye los premios correspondientes a loterías, rifas y concursos de pronósticos deportivos de modalidad mutua o de pozo.
Ese aporte se distribuirá de la siguiente manera:
- 33,33% para el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo. -66,66% para los municipios según el CUD en el caso de las apuestas online. - El remanente correspondiente al esquema previsto por la ley se destinará al Fondo de Progreso e Inclusión Social.
En tanto, la redacción aclara que el aporte recaerá exclusivamente sobre premios efectivamente obtenidos. No se computarán depósitos, recargas, apuestas originales restituidas, extracciones ni transferencias que no constituyan premios. Tampoco podrá cobrarse más de una vez sobre un mismo premio.
A esto se suma una modificación impositiva: el texto establece una alícuota diferencial de hasta tres puntos porcentuales por encima de la aplicable en Ingresos Brutos para determinadas actividades vinculadas con las apuestas, cuando sus ingresos superen el umbral fijado en la Ley Impositiva del ejercicio correspondiente.
La recaudación adicional generada por ese incremento también integrará el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo.
Qué pasa con el dinero de las apuestas ilegales
El proyecto incorpora, además, un mecanismo para que los bienes y ganancias decomisados en investigaciones por apuestas ilegales tengan un destino específico.
El texto prevé que esos bienes sean destinados al Instituto Provincial de Lotería y Casinos, con la salvedad de los derechos de restitución e indemnización de víctimas y terceros de buena fe.
De las sumas de dinero y del producido de la realización de los bienes decomisados, el 60% deberá financiar programas de prevención, detección, asistencia, tratamiento y acompañamiento de personas afectadas por la ludopatía y sus grupos familiares.
Los equipos informáticos, vehículos y otros bienes muebles que puedan ser aprovechados institucionalmente podrán asignarse al Ministerio Público Fiscal o al propio Instituto de Lotería y Casinos.
Un nuevo texto para la discusión legislativa
La iniciativa que quedó para hoy reúne modificaciones sobre el régimen de apuestas online, restricciones publicitarias, mecanismos de identificación y protección de usuarios, sanciones por incumplimientos y herramientas contra el juego ilegal.
Pero uno de los cambios más relevantes está en el capítulo económico: el proyecto busca que las empresas no solamente deban cumplir nuevas obligaciones regulatorias, sino que también aporten recursos para financiar políticas públicas y sostener a instituciones de la Provincia.
Con fondos para salud mental, municipios, clubes, entidades comunitarias y deportistas, la discusión legislativa tendrá como uno de sus ejes centrales el alcance de los aportes que deberán realizar las licenciatarias y la forma en que se distribuirá la recaudación.