Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de noviembre de 2026 A TRATARSE HOY

Con la lupa sobre los fondos de las apuestas, la letra chica del nuevo proyecto

Tras los dos despachos en la Comisión de Ludopatía, quedó para hoy un nuevo texto que incorpora modificaciones y sugerencias de la oposición. Cómo se componen los nuevos fondos para salud mental, municipios, entidades de bien público y deportistas.

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