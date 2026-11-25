Las re re no son solo peronistas: intendente UCR pidió habilitarlas
El jefe comunal de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione, consideró que la legislación que limita la continuidad de los jefes comunales bonaerenses es inconstitucional. Sostuvo que deben ser los vecinos quienes decidan a través de las urnas.
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Cuando parecía que la presión por habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes era una bandera exclusiva de un grupo de jefes comunales del peronismo, un radical rompió el silencio partidario y se manifestó a favor de habilitarlas en la provincia de Buenos Aires.
La voz en el desierto boina blanca -ni el Foro de Intendentes ni el Comité Provincia se pronunció al respecto- fue la de Miguel Ángel Gargaglione, alcalde de San Cayetano, quien sostuvo que la normativa vigente que limita a dos los mandatos consecutivos “proscribe” y es inconstitucional, y reclamó que sea la ciudadanía quien decida la continuidad de los mandatarios a través del voto.
“Me parece que es fundamental dejar a la población que se exprese, no proscribir. Y hoy se está proscribiendo, y es inconstitucional”, afirmó Gargaglione, al referirse a la legislación sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal.
El jefe comunal, alineado con el possismo, aliado del abadismo, salió al cruce de las críticas de la exgobernadora sobre las modificaciones posteriores que permitieron a numerosos intendentes competir en 2023. “Con todo respeto, no hubo trampita. Ella quería ser retroactiva, y la única jurisprudencia que es retroactiva es la penal. Yo no soy abogado, soy agrimensor, pero esto es el ABC. No podía ser retroactiva al 17, al 15”, sostuvo.
Para fundamentar su postura, Gargaglione puso como ejemplo la gestión de su par Miguel Lunghi en Tandil. “Ese municipio supo aprovechar sus bondades turísticas como no lo habían hecho antes, supo aprovechar la universidad como no lo habían hecho antes de Miguel Lunghi. Él es un ejemplo, y hubo una continuidad y por eso se logró lo que se logró”, señaló, remarcando que la permanencia de los intendentes permite consolidar proyectos de largo plazo y políticas públicas cuyos resultados exceden un solo mandato.
El mandatario aclaró que su posición no responde a una aspiración personal. “A mí no me quita el sueño que salgan las reelecciones”, aseguró, y agregó que “sería importante que continuaran por el bien de todos y que cada uno elija, cada vecino de cada localidad, elija a quien quiera elegir, sin proscripción y sin una ley inconstitucional”. También advirtió que será crítico incluso con dirigentes de su propio espacio si detecta actitudes “mezquinas” en el debate legislativo.
Además, Gargaglione defendió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cuestionó con dureza las negociaciones en torno a su eventual eliminación. “Hoy se está debatiendo PASO sí, PASO no, cuando las PASO en realidad ordenaban. Los que venían a combatir a la casta están haciendo lo mismo que se hacía antes, con la billetera a ver qué senadores los apoyan y los senadores responden a los gobernadores a ver qué conseguimos para nuestra provincia. Es vergonzoso”, expresó.
Cabe recordar que Gargaglione gobierna ese distrito de la Quinta Sección desde 2007 y, con la normativa actual, no podría presentarse a un nuevo mandato en 2027.