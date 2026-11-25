Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2026 VOZ EN EL DESIERTO

Las re re no son solo peronistas: intendente UCR pidió habilitarlas

El jefe comunal de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione, consideró que la legislación que limita la continuidad de los jefes comunales bonaerenses es inconstitucional. Sostuvo que deben ser los vecinos quienes decidan a través de las urnas.

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