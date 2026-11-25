Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Deuda una vez más: la Provincia autorizó a emitir Letras por otros $10.000 millones

El Ministerio de Economía bonaerense habilitó el Undécimo Tramo del Programa de Letras del Tesoro 2026, por hasta $10.000 millones. Los instrumentos podrán vencer en 2026 o 2027, tendrán un plazo máximo de 365 días y estarán respaldados por recursos de coparticipación.

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