Deuda una vez más: la Provincia autorizó a emitir Letras por otros $10.000 millones
El Ministerio de Economía bonaerense habilitó el Undécimo Tramo del Programa de Letras del Tesoro 2026, por hasta $10.000 millones. Los instrumentos podrán vencer en 2026 o 2027, tendrán un plazo máximo de 365 días y estarán respaldados por recursos de coparticipación.
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La Provincia de Buenos Aires volvió a recurrir al financiamiento de corto plazo para atender sus necesidades de caja. A través de la Resolución 84-SSFIMECONGP-2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía estableció las condiciones financieras para emitir Letras del Tesoro por un monto conjunto de hasta $10.000 millones.
Se trata del Undécimo Tramo del Programa de Emisión de Letras del Tesoro para el Ejercicio 2026, una herramienta que la administración bonaerense utiliza para cubrir deficiencias estacionales de caja y afrontar compromisos financieros.
La normativa contempla la emisión de una o varias Letras nuevas, así como la ampliación de instrumentos ya existentes. Los títulos podrán integrarse en pesos o mediante otras especies admitidas en la licitación, mientras que su moneda de emisión y pago será la nacional.
El plazo de los instrumentos se determinará al momento de la licitación, aunque no podrá superar los 365 días. Además, el capital se amortizará íntegramente al vencimiento, y las Letras podrán emitirse a descuento, con cupón de interés fijo o variable, según las condiciones que surjan del proceso licitatorio.
Uno de los puntos centrales de la operación es la garantía: la Provincia podrá ceder los derechos sobre los fondos que percibe a través del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
La resolución también habilita la recompra o el rescate anticipado, total o parcial, de los títulos. La colocación se realizará mediante licitación pública y la negociación podrá canalizarse a través de los mercados autorizados.
El nuevo tramo se inscribe en un programa de financiamiento que, según la normativa, cuenta con una autorización general de hasta USD 550 millones y $89.500 millones para el ejercicio 2026. La operación específica de este undécimo tramo, sin embargo, quedó limitada a un valor nominal conjunto de $10.000 millones.
La medida vuelve a poner sobre la mesa el recurso al crédito de corto plazo como mecanismo para administrar la caja provincial, en un contexto en el que la emisión de Letras permite cubrir necesidades financieras inmediatas, aunque también compromete recursos futuros para su cancelación.