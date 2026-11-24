Una influencer se quedó sin licencia y sin camioneta por hacer “trompos” en Pinamar
La joven Lara Rapallo, conocida en redes como Naotzumi, fue filmada haciendo círculos con una camioneta rosa en una playa de La Olla. El Ministerio de Transporte la inhabilitó para conducir. Además, le sacaron el vehículo.
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Una joven influencer que se dedica a la transmisión de apuestas en vivo y que fue filmada realizando maniobras peligrosas con su camioneta en una playa de La Olla, en la localidad balnearia de Pinamar, fue inhabilitada para conducir hasta 2099 y, además, le retuvieron el vehículo.
Lara Rapallo, de 20 años de edad y conocida en las redes como “Naotzumi”, fue registrada en video haciendo “trompos” en la zona de médanos, con varias personas colgadas de los lados de la llamativa camioneta RAM Laramie rosada que conducía.
Rapallo se dedica al streaming de apuestas en línea a través de la plataforma Kick y tiene más de 90.000 seguidores en las redes.
La joven negó haber sido detenida. En una historia publicada en redes, dijo que una foto que se difundió y que, supuestamente, la mostraba esposada en una dependencia policial “es IA, obviamente” y que la muchacha que allí aparece ni siquiera tiene los mismos tatuajes que ella, lo cual es cierto.
Lo que sí ocurrió es que la camioneta fue secuestrada por las peligrosas maniobras que realizó la influencer y que el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, le quitó la licencia.
“La joven de 20 años oriunda de Pilar, conocida como ‘Naotzumi’ por sus transmisiones en plataformas digitales, conducía una camioneta RAM 1500 Laramie de color rosa con cuatro personas que iban paradas a los costados del vehículo cuando comenzó a hacer trompos en las dunas”, explica un comunicado del Ministerio. “Ante la gravedad de las maniobras y el peligro generado para ella misma, quienes iban a bordo del rodado y el resto de los presentes en el balneario, se labró el acta correspondiente por infringir la Ley de Tránsito 13.927 y la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la suspensión preventiva de la licencia de conducir de la joven hasta 2099”.
“Además, la Policía bonaerense secuestró la camioneta e imputó a Rapallo por violar el artículo 193 bis del Código Penal”, indica el texto.