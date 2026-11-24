Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de noviembre de 2026 MANIOBRAS PELIGROSAS

Una influencer se quedó sin licencia y sin camioneta por hacer “trompos” en Pinamar

La joven Lara Rapallo, conocida en redes como Naotzumi, fue filmada haciendo círculos con una camioneta rosa en una playa de La Olla. El Ministerio de Transporte la inhabilitó para conducir. Además, le sacaron el vehículo.

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