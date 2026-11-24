La morosidad crece y la Provincia estira los créditos para sostener el plan de vivienda
El Instituto de la Vivienda bonaerense reconoció que la mora y la incobrabilidad de los préstamos del programa Buenos Aires CREA crecen desde abril. Para recuperar fondos, habilitó una refinanciación con plazos 50% más largos y quitas de intereses, incluso para quienes están al día.
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La crisis económica sigue dejando señales en distintos frentes de la administración bonaerense. Esta vez, el impacto llegó a la política habitacional: el Instituto de la Vivienda reconoció un incremento sostenido de la morosidad y la incobrabilidad de los créditos otorgados a través del programa Buenos Aires CREA, destinado a financiar reformas, refacciones y ampliaciones de hogares.
A través de la Resolución 2071-IVMHYDUGP-2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo aprobó un esquema de reestructuración de los préstamos. La medida apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, pero también a recuperar los fondos que la Provincia destinó al programa y que enfrenta crecientes dificultades para cobrar.
Según los informes de gestión financiera incorporados al expediente, el índice de morosidad e incobrabilidad comenzó a incrementarse de manera constante desde abril de este año. En paralelo, el Instituto detectó una mayor demanda de beneficiarios que solicitan facilidades de pago o refinanciaciones acordes a sus posibilidades económicas y al contexto socioeconómico.
El diagnóstico oficial expone una dificultad que excede el funcionamiento administrativo del programa: hogares que accedieron a financiamiento para mejorar sus viviendas y que, frente al deterioro de sus ingresos, encuentran cada vez más complicado sostener el pago de las cuotas.
Tres escenarios y una misma salida: refinanciar
La resolución distingue tres situaciones entre los adjudicatarios y establece condiciones específicas para cada una.
Quienes acumulan tres o más cuotas consecutivas impagas podrán extender el plazo de cancelación del crédito en un 50% respecto de las cuotas restantes. En este grupo, además, se condonará la totalidad de los intereses punitorios y el 80% de los intereses moratorios.
Para los beneficiarios con mora temprana ,una o dos cuotas adeudadas, también se habilitará una extensión del plazo de pago del 50%. La diferencia es que la quita alcanzará al 80% de los intereses moratorios.
La medida contempla incluso a quienes se encuentran al día. En esos casos, los adjudicatarios podrán optar por extender en un 50% el plazo de cancelación de las cuotas pendientes, aunque sin una condonación de intereses prevista en el artículo correspondiente.
La adhesión será voluntaria y deberá formalizarse mediante el domicilio electrónico declarado al momento de acceder al crédito. El plazo para incorporarse al esquema vencerá el 31 de diciembre de 2026.
El recupero, bajo presión
El programa Buenos Aires CREA fue creado en 2022 con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas bonaerenses. Su funcionamiento contempla el recupero de los fondos mediante el pago de cuotas por parte de los beneficiarios.
Sin embargo, el aumento de los incumplimientos obligó al organismo a revisar las condiciones originales de devolución. La estrategia combina una extensión de los plazos con una reducción de los intereses, en un intento de evitar que las deudas se vuelvan definitivamente incobrables.
Para calcular el capital teórico a devolver, la resolución establece que se utilizará el coeficiente Hogar BA correspondiente al mes anterior si la adhesión se concreta hasta el día 15, o el día hábil inmediato posterior. Si se formaliza después, se tomará el coeficiente del mes en curso.
La decisión deja al descubierto otra consecuencia de la pérdida de capacidad de pago de los hogares: incluso los créditos públicos destinados a mejorar viviendas enfrentan dificultades para sostener su circuito de financiamiento.
En ese escenario, el Instituto de la Vivienda apuesta a una flexibilización que permita recuperar parte de los recursos comprometidos. La pregunta que queda abierta es cuánto de la mora podrá revertirse y cuánto responde a una situación económica que, por ahora, sigue presionando sobre los ingresos familiares.