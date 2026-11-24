Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de noviembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

La morosidad crece y la Provincia estira los créditos para sostener el plan de vivienda

El Instituto de la Vivienda bonaerense reconoció que la mora y la incobrabilidad de los préstamos del programa Buenos Aires CREA crecen desde abril. Para recuperar fondos, habilitó una refinanciación con plazos 50% más largos y quitas de intereses, incluso para quienes están al día.

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