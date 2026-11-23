Aniversario de Ezpeleta: explosión en un local de comidas y ocho personas heridas
El siniestro ocurrió este domingo por la noche en la intersección de Centenario y Bogotá, mientras se desarrollaban las celebraciones por los 154 años de la localidad. El espectáculo fue suspendido y se desplegó un amplio operativo de emergencia. La Fiscalía investiga las causas.
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Los festejos por el 154.º aniversario de Ezpeleta terminaron con un episodio de mucha tensión luego de que se produjera una explosión en el interior de un local de comidas, que posteriormente fue afectado por un incendio. El episodio ocurrió este domingo por la noche en la intersección de las calles Centenario y Bogotá, mientras se desarrollaban las celebraciones en la localidad de Quilmes.
Como consecuencia del siniestro, ocho personas resultaron heridas y debieron recibir asistencia de los servicios de emergencia. Según informó el Municipio, quienes presentaban las lesiones de mayor gravedad fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica.
Tras el estallido, las autoridades dispusieron la suspensión del espectáculo y la evacuación del sector para permitir el despliegue de los equipos de emergencia. Además, se colocaron vallados para delimitar el área afectada y establecer un perímetro de seguridad.
El operativo también incluyó un cordón para garantizar el ingreso y egreso de las ambulancias, junto con un dispositivo sanitario destinado a facilitar el traslado de las personas heridas.
En el lugar trabajaron de manera coordinada efectivos policiales, Bomberos, Defensa Civil y personal del SAME. También participaron agentes de las áreas municipales de Salud y Seguridad, junto con trabajadores de la Agencia de Ordenamiento Urbano.
A través de un comunicado, la Municipalidad de Quilmes expresó su solidaridad y acompañamiento a las personas afectadas por el episodio y a sus familiares. Además, destacó la intervención de los distintos equipos que participaron del operativo desplegado tras la explosión.
Por último, el gobierno local confirmó que las causas del siniestro permanecen bajo investigación. En el caso interviene la Fiscalía N.º 22, bajo la carátula de lesiones culposas, que lleva adelante las pericias correspondientes para establecer qué provocó la explosión y el posterior incendio.