Volver | La Tecla Municipios 23 de noviembre de 2026 TENSIÓN

Aniversario de Ezpeleta: explosión en un local de comidas y ocho personas heridas

El siniestro ocurrió este domingo por la noche en la intersección de Centenario y Bogotá, mientras se desarrollaban las celebraciones por los 154 años de la localidad. El espectáculo fue suspendido y se desplegó un amplio operativo de emergencia. La Fiscalía investiga las causas.

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