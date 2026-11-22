Volver | La Tecla Municipios 22 de noviembre de 2026 CONSENSO TOTAL

Impuesto a la piedra: todos los bloques del Concejo de Olavarría acordaron defenderlo

Las distintas fuerzas políticas firmaron un proyecto para declarar estratégico el Derecho de Explotación de Canteras, en medio de dos demandas judiciales de empresas que buscan evitar el pago de la tasa. Además, solicitaron una sesión especial para el 3 de diciembre.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.