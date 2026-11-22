Impuesto a la piedra: todos los bloques del Concejo de Olavarría acordaron defenderlo
Las distintas fuerzas políticas firmaron un proyecto para declarar estratégico el Derecho de Explotación de Canteras, en medio de dos demandas judiciales de empresas que buscan evitar el pago de la tasa. Además, solicitaron una sesión especial para el 3 de diciembre.
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En una señal de fuerte unidad política, todos los bloques del Concejo Deliberante de Olavarría se unieron para respaldar el denominado impuesto a la piedra, que deben abonar las empresas dedicadas a la explotación de canteras en el distrito. La iniciativa busca defender la continuidad de un recurso histórico para las arcas municipales, en medio de una disputa judicial con el sector privado.
Según informó el medio Séptima Sección, los concejales de todas las fuerzas políticas suscribieron un proyecto para declarar al Derecho de Explotación de Canteras como un recurso estratégico para el desarrollo económico, productivo, social, territorial y ambiental del Partido.
La decisión llegó luego de que el cuerpo legislativo tomara conocimiento de dos presentaciones judiciales impulsadas por empresas que cuestionan la legalidad del cobro y pretenden dejar de pagar este tributo. Ante ese escenario, los distintos espacios resolvieron dejar de lado sus diferencias y construir una postura institucional común en defensa de los ingresos que genera la actividad minera.
El expediente 423/26 fue ingresado el 19 de noviembre y lleva las firmas de representantes de todos los bloques. En paralelo, los ediles solicitaron convocar a una sesión especial para el próximo 3 de diciembre, donde buscarán avanzar con el tratamiento de la propuesta.
Uno de los argumentos centrales del proyecto es el peso histórico que tiene este derecho para Olavarría. Sus orígenes se remontan al 29 de junio de 1948, cuando se sancionó una ordenanza vinculada al denominado Plan Lara, que establecía que parte de la riqueza obtenida mediante la explotación de los recursos naturales debía permanecer en el distrito y traducirse en obras y beneficios para sus habitantes.
En ese sentido, los concejales remarcaron que la actividad minera constituye una parte fundamental de la identidad económica y productiva local. También hicieron hincapié en que se trata de recursos naturales no renovables, cuya disponibilidad se reduce a medida que avanza su extracción, por lo que consideran necesario que esa riqueza se traduzca en mejoras concretas para la comunidad.
En el plano jurídico, la iniciativa sostiene que el Derecho de Explotación de Canteras grava específicamente la extracción de minerales y materiales del suelo, y no las operaciones comerciales posteriores. Para fundamentar esa postura, los ediles apelaron al artículo 226, inciso 5, de la Ley Orgánica de las Municipalidades bonaerenses, que contempla la explotación de canteras y la extracción de minerales entre las fuentes de recursos de los gobiernos locales.
Asimismo, el proyecto reivindica las atribuciones municipales para controlar y fiscalizar la actividad extractiva, con inspecciones sobre las condiciones de explotación, mediciones técnicas, voladuras, emisiones, ruidos y vibraciones. Desde el Concejo consideran que el cobro de este derecho permite sostener servicios públicos, financiar infraestructura y promover políticas destinadas al desarrollo de Olavarría.
La resolución contempla tres ejes: reconocer al Derecho de Explotación de Canteras como un recurso estratégico del distrito, reivindicar el principio histórico de que la riqueza generada por los minerales debe beneficiar a la comunidad y preservar la documentación y los antecedentes legislativos que dieron origen a esta herramienta.
De esta manera, el Concejo Deliberante busca dejar asentada una defensa política transversal del impuesto a la piedra frente a los cuestionamientos empresariales. Una discusión que excede lo tributario y pone en juego una fuente de financiamiento municipal que forma parte de la historia económica de Olavarría desde hace casi 80 años.