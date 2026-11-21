Volver | La Tecla Nacionales 21 de noviembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Más de 850 mil firmas y seis meses sin respuestas en la demanda contra la Ley de Glaciares

Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denuncian que la Justicia todavía no resolvió las medidas cautelares ni el planteo de inconstitucionalidad. El juez unificó la causa con otra de La Pampa y restringió el acceso al expediente original.

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