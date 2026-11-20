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Con la suspensión de las PASO cada vez más cerca, el peronismo comenzó a explorar alternativas para definir sus candidaturas presidenciales de 2027. Una de las propuestas que gana terreno es recuperar las internas partidarias, con un esquema de participación amplio que permita ordenar la disputa por el liderazgo y evitar que la falta de primarias termine habilitando una competencia con listas separadas. Sin embargo, la posibilidad de reemplazar las PASO también genera diferencias: mientras algunos sectores promueven una elección propia, otros insisten en sostener el mecanismo vigente.
La discusión se aceleró luego de que La Libertad Avanza consiguiera dictamen de mayoría en el Senado para avanzar con la reforma política y convocara a una sesión para el próximo jueves. La Casa Rosada busca suspender las primarias nacionales de 2027, una decisión que obligaría al PJ a encontrar otro mecanismo para resolver sus diferencias internas. En ese escenario, la interna partidaria aparece como una alternativa, aunque todavía no existe consenso sobre su implementación.
Uno de los dirigentes que salió a promover esa posibilidad fue el diputado Agustín Rossi, integrante del Consejo Nacional del PJ que conduce Cristina Kirchner. Su propuesta consiste en organizar una interna abierta, con el padrón nacional como base y una elección centrada exclusivamente en la candidatura presidencial. El objetivo sería establecer reglas comunes para que los distintos sectores puedan competir y que el resultado funcione como ordenador del espacio.
Rossi también planteó algunas condiciones para evitar los cuestionamientos habituales a este tipo de elecciones. Entre ellas, excluir del padrón a los afiliados de partidos ajenos a Fuerza Patria, utilizar una boleta única de papel y distribuir los costos de organización entre los comandos de campaña. La fiscalización quedaría en manos de la junta electoral del PJ, con representación de todas las listas participantes. El esquema contempla que quien resulte ganador pueda completar la fórmula presidencial con un dirigente de otra de las listas, mientras que las candidaturas legislativas quedarían sujetas a las decisiones de cada distrito.
La iniciativa encontró respaldo en otros dirigentes. El triunviro de la CGT Cristian Jerónimo consideró necesario encontrar un mecanismo para definir un nuevo liderazgo. “Hay que buscar un instrumento para dirimir un nuevo liderazgo”, sostuvo en declaraciones a El Destape Radio. También reclamó que la conducción surja de una competencia que represente a los distintos sectores y no de acuerdos entre dirigentes. Miguel Ángel Pichetto, por su parte, sostuvo: “Si no hay PASO, habrá que encontrar un mecanismo de participación democrática interna, a la vieja usanza de los partidos políticos”. Para el diputado, quien gana debe conducir y quien pierde acompañar.
El planteo tampoco es nuevo. El senador sanjuanino Sergio Uñac, hasta ahora uno de los dirigentes que lanzó formalmente su candidatura presidencial, había reclamado meses atrás una interna amplia, abierta y participativa para el PJ y sus aliados. En abril, mediante una carta al Consejo Nacional partidario, propuso anticipar la discusión electoral para evitar que la definición de las candidaturas quedara condicionada por el futuro de las PASO. En aquel momento, la suspensión de las primarias todavía no aparecía como un escenario inmediato y su iniciativa no encontró mayor respaldo.
Pero mientras una parte del peronismo comienza a diseñar un mecanismo alternativo, desde el entorno de Axel Kicillof mantienen su defensa de las primarias. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue uno de los que expresó con mayor claridad esa postura. El 18 de noviembre, en declaraciones a El Destape Radio, advirtió que, si se suspenden las PASO, “el peronismo se va a organizar igual”, aunque el proceso será “más costoso, más complejo y menos democrático”. Además, cuestionó que el objetivo de la iniciativa nacional sea impedir que la oposición pueda organizarse y ratificó que las primarias constituyen el mejor sistema para dirimir candidaturas. Bianco también buscó bajar el tono a las lecturas sobre el acto de San Fernando y aseguró que el encuentro no tuvo como objetivo confrontar con el Gobernador.
En esa misma línea se pronunciaron otros referentes bonaerenses. El presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados provincial, Facundo Tignanelli, sostuvo que “el peronismo necesita que haya PASO” y consideró que, si se mantiene esa herramienta, probablemente exista una competencia para resolver las candidaturas. El legislador, referente de La Cámpora, reconoció que todavía no hay un nivel de síntesis entre los distintos espacios y que la primaria permitiría definir quién logra condensar las distintas expresiones del peronismo.
Desde el Frente Renovador, Alexis Guerrera también dejó abierta la discusión. El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense señaló que la eliminación de las primarias nacionales empujaría al peronismo hacia un acuerdo entre sus principales dirigentes, aunque aclaró que eso no impediría discutir las candidaturas provinciales mediante una PASO bonaerense. De esa manera, la posibilidad de mantener las primarias en el territorio provincial aparece como otra alternativa para resolver la competencia por la Gobernación, aun cuando el Congreso avance con la suspensión a nivel nacional.
En medio de las diferencias, Sergio Massa buscó transmitir un mensaje de unidad durante el encuentro del Día de la Militancia realizado en San Fernando. “Va a haber unidad”, aseguró el referente del Frente Renovador, incluso frente a la posibilidad de que se suspendan las primarias. El acto reunió a dirigentes de distintas vertientes del peronismo, aunque tuvo como ausente al espacio de Kicillof. La convocatoria también dejó en evidencia que la unidad es una consigna compartida, pero que todavía existen diferencias sobre cómo construirla y quiénes deben conducir ese proceso.
La discusión, además, excede al peronismo. En el PRO bonaerense también aparecieron voces críticas frente a la suspensión de las PASO. El senador provincial Pablo Petrecca defendió las primarias como una herramienta para evitar que las candidaturas se resuelvan a dedo y advirtió que varios dirigentes del partido no comparten la decisión de avanzar con su eliminación.
En cuanto a los tiempos, Rossi considera que una interna podría realizarse entre la segunda quincena de mayo y la primera semana de junio de 2027. De mantenerse los plazos electorales vigentes, el cierre de listas nacionales para los comicios de octubre sería el 25 de agosto, por lo que todavía existiría margen para organizar la competencia y luego formalizar las candidaturas. Sin embargo, en el entorno de Kicillof ponen en duda la viabilidad operativa de una elección partidaria abierta. “El PJ está totalmente desarmado. Y una interna abierta no la va a querer organizar nadie en la Justicia Electoral”, advirtió un integrante del equipo del Gobernador.
Por ahora, Kicillof mantiene su apuesta por conservar las PASO en la provincia de Buenos Aires. Pero una eventual suspensión de las primarias nacionales volvería a poner sobre la mesa el debate por el calendario electoral bonaerense y la posibilidad de un nuevo desdoblamiento, como ocurrió en 2025. “Se pone en discusión todo”, reconocen en la Gobernación.
Así, mientras el oficialismo nacional avanza con la reforma política, el peronismo empieza a discutir cómo resolver su propia interna. La elección partidaria aparece como un Plan B para evitar que la eliminación de las PASO deje la disputa presidencial librada a negociaciones entre cúpulas o derive en una fractura electoral. Del otro lado, el kicillofismo y otros sectores sostienen que las primarias siguen siendo la herramienta más adecuada para dirimir las candidaturas. La incógnita es si habrá margen para sostenerlas, si se impondrá una interna a la vieja usanza o si finalmente prevalecerá un acuerdo entre los principales referentes.