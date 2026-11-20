Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de noviembre de 2026 ESCENARIOS 2027

PASO, ¡afuera!: el peronismo y el plan B de cara a las definiciones electorales

La reforma de Milei reactivó la discusión por el liderazgo opositor y puso sobre la mesa distintos mecanismos para resolver las candidaturas.

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