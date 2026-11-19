Volver | La Tecla Nacionales 19 de noviembre de 2026 JUDICIALES

Revés para las prepagas: la Corte frenó los aumentos sin autorización del Gobierno

La decisión del máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 de Javier Milei, que habían eliminado los controles estatales sobre las cuotas de la medicina privada. La Superintendencia de Servicios de Salud volverá a tener la facultad de revisar y autorizar los incrementos.

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