San Fernando le recordó a Kicillof que ampliar la mesa ya no es opcional
El acto por el Día de la Militancia en San Fernando dejó algo más que una postal de la interna: Massa exhibió músculo federal, reunió a exgobernadores y dirigentes de todo el país y ganó volumen para negociar con Kicillof. La Cámpora también jugó sus cartas y el MDF tomó nota.
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El acto del Día de la Militancia en el Teatro Otamendi de San Fernando (17 de noviembre) dejó en evidencia la división del peronismo en dos caminos paralelos, pero también un dato que modifica el escenario: Sergio Massa no se limitó a reunir a su Frente Renovador, al PJ Federal (Olmos, Tolosa Paz, Michel, Achával) y a la Liga de Intendentes. Mostró alcance nacional concreto, con exgobernadores (Gerardo Zamora, Sergio Uñac, Juan Manuel Urtubey, Juan Manzur, Gustavo Bordet, Mariano Arcioni, Rosana Bertone), el vicegobernador rionegrino Pedro Pesatti y una cantidad importante de dirigentes provinciales de distintas regiones.
No fue solo un encuentro de municipios bonaerenses o de la Liga. Fue una foto federal que lo consolida como el principal articulador del sector que cuenta con el respaldo parcial de Cristina Kirchner y lo deja en mejor posición para cualquier negociación futura con Axel Kicillof. El mensaje es que Massa no está en modo espera: acumula peso como armador de voluntades que el gobernador bonaerense, por ahora, no tiene fuera de la provincia.La Cámpora se ubicó del otro lado.
En la interna, el dato más claro fue el lugar que eligió La Cámpora. Estuvieron presentes referentes del espacio (Mayra Mendoza, Federico Otermín, Facundo Tignanelli, Julián Álvarez, entre otros). Máximo Kirchner no asistió —estaba en La Pampa— y en paralelo hubo una movilización camporista frente al domicilio de Cristina en Constitución. Aun así, la presencia activa de la organización en San Fernando indica que, en esta etapa, optaron por sumarse al conglomerado Massa-Federal en lugar de alinearse detrás del MDF de Kicillof.Eso no significa un quiebre total, pero sí una señal: la Cámpora no está dispuesta a dejarle a Kicillof el monopolio de la representación kirchnerista en el armado nacional. En La Plata lo interpretan como parte de una estrategia que busca limitarlo o condicionarlo de cara a 2027.La línea de la gobernación: no darle volumen… por ahora.
Desde el entorno de Kicillof la posición pública es mantener el rumbo propio con el MDF, no reaccionar de más a lo que haga el resto y seguir construyendo sin alimentar el conflicto interno. “Cada uno arma por su lado y nadie se tiene que ofender” es la versión que también repitieron algunos intendentes que estuvieron en San Fernando.Por lo bajo, en la calle 6 reconocen que el acto generó cierta inquietud. El sostén principal de Kicillof son los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Si no logran asegurarles la re-re (la posibilidad de re-reelección o la continuidad que muchos jefes comunales reclaman), ese apoyo territorial puede debilitarse.
Y fuera de PBA, la estructura del gobernador sigue siendo limitada: tiene el respaldo de Grabois y de algunos sectores, pero no la red de exgobernadores, vicegobernadores y dirigentes provinciales que Massa logró juntar en una sola imagen.Kicillof mantiene diálogo fluido con Massa y apuesta a llegar a la negociación del año que viene con fuerza propia. Pero San Fernando le recordó que, mientras él construye desde la estructura bonaerense, del otro lado ya hay un jugador con proyección nacional. La unidad que todos reclaman incluye a ambos, aunque el peso territorial y federal todavía no está equilibrado. En el peronismo, la foto pesa tanto como lo que se dice en reserva.