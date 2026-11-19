Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de noviembre de 2026 INTERNA A CIELO ABIERTO

San Fernando le recordó a Kicillof que ampliar la mesa ya no es opcional

El acto por el Día de la Militancia en San Fernando dejó algo más que una postal de la interna: Massa exhibió músculo federal, reunió a exgobernadores y dirigentes de todo el país y ganó volumen para negociar con Kicillof. La Cámpora también jugó sus cartas y el MDF tomó nota.

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