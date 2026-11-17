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Intendentes y representantes de trece municipios del Sudeste bonaerense formalizaron la creación de la Mesa Técnica Regional, un espacio destinado a articular una estrategia compartida de desarrollo y coordinar acciones en producción, infraestructura, conectividad, logística, turismo, innovación y ordenamiento territorial.
La firma del Acta Acuerdo Institucional se concretó en un encuentro que reunió a los jefes comunales de Tandil (Miguel Lunghi), Necochea (Arturo Rojas), General Alvarado (Sebastián Ianantuony), San Cayetano (Miguel Gargaglione), Ayacucho (Emilio Cordonnier), Balcarce (Esteban Reino) y Lobería (Pablo Barrena).
También participó el concejal Fernando Muro, de General Pueyrredón, en representación del intendente Guillermo Montenegro, completando la nómina los municipios de Rauch, Mar Chiquita, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves y Maipú.
Entre las prioridades que motorizaron la iniciativa figura la recuperación y articulación del tren de cargas con los puertos de Quequén y Mar del Plata. El documento establece a la Mesa como órgano ejecutivo y de coordinación operativa, y fija como ejes la consolidación del hinterland de ambos puertos, la reactivación de la red ferroviaria de cargas y el fortalecimiento de corredores viales estratégicos, bajo un esquema intermodal que integre camión, tren y puerto, con Tandil, Balcarce y otras localidades intermedias como nodos de transferencia.
La región que integran los trece distritos reúne aproximadamente 1,15 millones de habitantes, se extiende sobre 50.025 kilómetros cuadrados y representa cerca del 7,7 % del Producto Bruto Geográfico provincial. Su estructura productiva es diversa: incluye cadenas agroindustriales, ganadería, minería serrana, actividad pesquera, industria y servicios tecnológicos. El volumen de producción granaria supera las 5,6 millones de toneladas, mientras que los dos nodos portuarios registran operaciones anuales por más de USD 4.000 millones.
La Mesa organizará su trabajo en cinco dimensiones: Producción y Desarrollo Económico; Conectividad e Infraestructura; Desarrollo Turístico Integrado; Innovación y Desarrollo Tecnológico; y Fortalecimiento del entramado urbano y rural. En turismo se buscará articular la oferta del litoral marítimo, el cordón serrano de Tandilia y los circuitos de turismo rural. En innovación se prevé potenciar el vínculo con la UNICEN, la UNMDP, la UTN, el INTA, el INTI, clusters tecnológicos y cámaras empresarias. El quinto eje apunta al ordenamiento territorial, la sostenibilidad, la preservación de suelos y cuencas hídricas y la retención de talento joven.
El encuentro, moderado por el exintendente de Lobería Juan José Fioramonti, contó con la presencia del presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, Ernesto Povilaitis; el diputado provincial Matías Civale; y el secretario de Desarrollo Productivo e Innovación de Tandil, Diego Martín. También participó el sector empresario, representado por el presidente de la Cámara Empresaria de Tandil, Guillermo Cravea.
Al abrir la jornada, Lunghi subrayó la necesidad de que los gobiernos locales incorporen una mirada regional. “La gente, nuestra gente, vive en una región. A nosotros nos toca aprender a gobernar también con esa mirada”, afirmó. Destacó que cada distrito debe preservar su identidad y autonomía, pero construir acuerdos sobre las cuestiones compartidas: “Lo que hace bien un distrito puede abrirle una oportunidad al vecino. Ahí está la fuerza de esta región”.
El alcalde radical puso especial énfasis en el ferrocarril de cargas como herramienta para analizar de manera integral el recorrido de la producción, desde los campos y las plantas industriales hasta los puertos, y recordó gestiones realizadas en agosto ante la Secretaría de Transporte de la Nación.
Por su parte, el intendente de Ayacucho, Emilio Cordonnier, señaló la diversidad de actividades y capacidades de los trece distritos —agro, ganadería, minería, pesca, turismo, construcción, industria metalmecánica y conocimiento— y propuso intercambiar experiencias para potenciar la radicación de industrias y la elaboración de proyectos regionales que faciliten el acceso a financiamiento, por ejemplo en caminos rurales.
La institucionalización de la Mesa prevé una estructura operativa integrada por secretarios y directores de Producción, Desarrollo Económico, Obras Públicas, Planificación y Medio Ambiente de los municipios firmantes, con la posibilidad de sumar de manera permanente a representantes del sistema universitario, organismos técnicos, clusters y cámaras empresarias.
Entre sus funciones se incluyen la elaboración de un plan de acción operativo, la consolidación de un sistema unificado de datos e indicadores y la gestión de agendas ante organismos provinciales, nacionales e internacionales.
Con esta herramienta, los municipios buscan transformar una visión compartida de región en una agenda concreta de proyectos que aproveche la escala y las complementariedades del territorio.