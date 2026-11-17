Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2026 COOPERACIÓN

Trece municipios del Sudeste arman mesa técnica para impulsar una agenda común

El órgano se constituyó en Tandil, con el ferrocarril como una de las prioridades del acuerdo. Prevé combinar camiones, trenes y puertos para el traslado de la producción.

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