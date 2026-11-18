Impuestos en la Provincia: qué cambia en 2027 mientras la economía sigue en retroceso
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, presenta este miércoles la Ley Impositiva. La iniciativa mantiene sin cambios las alícuotas de Ingresos Brutos y sostiene la baja nominal de Inmobiliario y Automotor aplicada este año. Llega con la actividad en retroceso, menos empleo y una recaudación provincial debilitada.
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La política tributaria bonaerense para 2027 comenzará a tomar forma este miércoles con la presentación de la Ley Impositiva en la Legislatura. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, expondrá los principales lineamientos de una iniciativa que buscará sostener el esquema fiscal vigente, en un escenario marcado por la caída de la actividad económica, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades de las cuentas públicas provinciales.
Uno de los principales aspectos del proyecto es la continuidad de la política aplicada durante 2026 sobre los impuestos patrimoniales. Según adelantaron desde el organismo recaudador, se mantendrá la baja nominal del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural y del Automotor que rigió durante el corriente ejercicio.
En paralelo, el Gobierno bonaerense no prevé modificaciones en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El tributo, uno de los principales pilares de la recaudación propia de la Provincia, conservará su estructura actual. La propuesta también apunta a sostener los beneficios para las pequeñas y medianas empresas, mediante la actualización de los parámetros de facturación que permiten acceder a alícuotas reducidas.
En cuanto al Impuesto de Sellos, la iniciativa mantiene la estructura y las alícuotas vigentes. De esta manera, el Ejecutivo busca dar continuidad al esquema tributario sin introducir modificaciones generales en las principales fuentes de recaudación.
Sin embargo, el diseño de la política impositiva deberá atravesar un contexto económico que condiciona las posibilidades de financiamiento de la administración bonaerense.
Una economía que no termina de levantar
Los indicadores más recientes muestran las dificultades que enfrenta el territorio bonaerense. De acuerdo con el informe PulsoPBA, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, la actividad económica cayó 1% en octubre respecto de septiembre y 1,2% en la comparación interanual.
El retroceso se suma a dos trimestres consecutivos de contracción, que llevaron a la economía provincial a ingresar en recesión técnica. Entre enero y octubre, además, la actividad acumuló una caída promedio del 0,7% frente al mismo período de 2025.
El deterioro también se refleja en el mercado laboral. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado en noviembre, contabilizó la pérdida de 113.167 puestos de trabajo registrados en unidades productivas bonaerenses entre noviembre de 2023 y julio de 2026. En el mismo período, la Provincia perdió 9.151 empresas, una reducción del 6%.
El consumo tampoco ofrece señales alentadoras. En agosto, las ventas reales en supermercados de la provincia se ubicaron un 18,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023, mientras que en el Gran Buenos Aires la caída alcanzó el 20,7%.
A ese escenario se suma la evolución de los recursos provinciales. Según el mismo relevamiento del CEPA, la recaudación tributaria bonaerense de agosto se ubicó un 4,8% por debajo del mismo mes de 2025, en términos reales. Las transferencias por coparticipación federal, por su parte, acumularon una caída real cercana al 0,8% interanual entre enero y septiembre.
La presión sobre las cuentas provinciales
La presentación de la Ley Impositiva se inscribe, además, en la discusión del Presupuesto 2027 y del proyecto de Financiamiento que impulsa Axel Kicillof.
El cálculo de gastos para el próximo ejercicio asciende a $58,6 billones, frente a ingresos proyectados por aproximadamente $56,5 billones. La diferencia deja un déficit financiero estimado en $2,15 billones, mientras que el Ejecutivo solicitó autorización para tomar deuda por el equivalente a US$1.000 millones.
A su vez, la administración provincial mantiene un reclamo contra el Gobierno nacional por $20,7 billones, correspondientes a fondos que considera adeudados por distintos conceptos.
En ese marco, la estrategia tributaria enfrenta un desafío doble: evitar un mayor deterioro de la capacidad de pago de familias y empresas, pero al mismo tiempo sostener los recursos necesarios para financiar el funcionamiento del Estado bonaerense.
La discusión legislativa permitirá conocer con mayor precisión los alcances de la propuesta de ARBA y cómo se traducirán sus disposiciones en las obligaciones de los contribuyentes. Por ahora, la continuidad del esquema impositivo aparece como la principal apuesta oficial para 2027, aunque el escenario recesivo y la debilidad de la recaudación vuelven a poner bajo presión el financiamiento provincial.