Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2026 ESQUEMA FISCAL

Impuestos en la Provincia: qué cambia en 2027 mientras la economía sigue en retroceso

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, presenta este miércoles la Ley Impositiva. La iniciativa mantiene sin cambios las alícuotas de Ingresos Brutos y sostiene la baja nominal de Inmobiliario y Automotor aplicada este año. Llega con la actividad en retroceso, menos empleo y una recaudación provincial debilitada.

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