Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2026 DEFINICIONES

Kicillof acelera los nombramientos judiciales, pero posterga la pelea por la Corte

El Ejecutivo enviará unos 250 pliegos a la Legislatura y espera que comiencen a tratarse antes de diciembre. La renovación del máximo tribunal, que funciona con tres de sus siete integrantes, quedó fuera de la negociación de fin de año.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.