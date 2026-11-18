Kicillof acelera los nombramientos judiciales, pero posterga la pelea por la Corte
El Ejecutivo enviará unos 250 pliegos a la Legislatura y espera que comiencen a tratarse antes de diciembre. La renovación del máximo tribunal, que funciona con tres de sus siete integrantes, quedó fuera de la negociación de fin de año.
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La inminente llegada de unos 250 pliegos judiciales al Senado bonaerense reactiva una discusión que la Legislatura mantenía prácticamente congelada. El envío del gobernador Axel Kicillof busca cubrir vacantes de jueces, camaristas y fiscales en distintos departamentos judiciales de la provincia, aunque, por ahora, deja afuera los cuatro lugares sin cubrir en la Suprema Corte.
Los expedientes de los cuales se espera el ingreso a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador de Unión por la Patria Emmanuel González Santalla. La expectativa es que el cuerpo concrete su primera reunión del año antes de que termine noviembre, para comenzar a darle tratamiento a los nombramientos.
El movimiento representa un avance frente al prolongado problema de vacantes que afecta al Poder Judicial bonaerense. Sin embargo, el paquete que llega al Senado no incluye a los integrantes del máximo tribunal, cuya integración sigue siendo uno de los principales asuntos pendientes de la administración provincial.
En ese sentido, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se refirió a la posibilidad de avanzar con la designación de los nuevos ministros de la Suprema Corte y evitó poner plazos. “Es una potestad del Gobernador y la hará efectiva de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, sostuvo, al remarcar que la definición corresponde exclusivamente a Kicillof.
La demora contrasta con la intención inicial de la Gobernación de completar la integración del máximo tribunal antes de diciembre. Durante buena parte del año, el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, había insistido en la necesidad de resolver las vacantes antes de fin de 2026. No obstante, con el cierre del calendario legislativo cada vez más cerca, el Ejecutivo decidió separar esa discusión de las negociaciones por el Presupuesto, la Ley Impositiva y otros proyectos clave.
La disputa por los cuatro lugares tiene, además, un componente político de peso. En las conversaciones entre oficialismo y oposición circula un principio de acuerdo para distribuir tres de las vacantes entre las distintas vertientes del peronismo -kirchnerismo, axelismo y massismo- y reservar una para la oposición. Todavía no está definido qué espacio opositor ocuparía ese lugar. Desde la Gobernación sostienen que la discusión debe involucrar a todos los sectores, incluida La Libertad Avanza.
El reclamo por la falta de integrantes también llegó desde el propio Poder Judicial. El presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres, había advertido el 28 de abril que el tribunal funcionaba con apenas tres de sus siete miembros: “Los ministros que presidimos este acto somos tres, cuando debiéramos ser siete”. Las cuatro vacantes se acumularon desde 2020, tras fallecimientos, renuncias y jubilaciones, y obligan al máximo tribunal a recurrir a magistrados de Casación para completar algunos fallos.
De esta manera, Kicillof avanza con una parte de la renovación judicial, pero mantiene en suspenso la definición de mayor peso institucional y político. Mientras unos 250 pliegos esperan su tratamiento en el Senado, la integración de la Suprema Corte amenaza con trasladarse a 2027. El Gobernador conserva así margen de maniobra sobre una negociación que involucra al conjunto del arco político bonaerense y que, por ahora, decidió mantener separada del resto de las discusiones legislativas de fin de año.