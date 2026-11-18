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La morosidad no es un fenómeno que afecte exclusivamente a los hogares. Las empresas también se ven cada vez más afectadas por el peso de deudas que en muchos casos se vuelven impagables. Y la provincia de Buenos Aires no es la excepción.
En efecto, la provincia más grande del país registra números preocupantes de empresas en mora, que, si bien la ubican muy lejos del tope de la tabla nacional (está en el puesto 21 entre 24 jurisdicciones), revelan el impacto de los altos costos en la capacidad de pago, especialmente de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que se llevan la peor parte, junto con los monotributistas y autónomos, que a este fin no son otra cosa que empresas unipersonales.
Los datos compilados por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) en base a cifras oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) son la base del Mapa de la Deuda (mapadeladeuda.ar), que muestra mes a mes la evolución de los índices de mora en los hogares y ahora, también, entre las empresas de distintos tipos y tamaños.
Según los datos relevados por el CEC, correspondientes a septiembre (último mes con números oficiales), Marcos Paz es el distrito bonaerense que tiene mayor proporción de empresas en mora, tanto en general como al nivel de pymes. Se trata casi exclusivamente de microempresas: más de la mitad de ellas (un 55,17 %) están demoradas en el pago de sus créditos.
Pero el municipio en el que las pymes están más atrasadas no es Marcos Paz sino Tres Arroyos. Allí, la tasa de mora respecto del monto de la deuda es la mayor en toda la Provincia: un 23,3 %. Es decir que las pymes se atrasaron en casi un cuarto de lo que deben pagar. Tres Arroyos es también el distrito con mayor mora media: las pymes de ese partido están en falta en sus pagos por $ 111,59 millones en promedio.
En contraste, en Ensenada un quinto de las pymes están atrasadas (es el cuarto distrito en el ranking de morosidad del sector), pero el promedio de los montos en mora sólo da unos 860.000 pesos.
A diferencia de los hogares, el fenómeno no está tan focalizado en el Conurbano. El top ten, medido en proporción de pymes en mora, está ocupado tanto por municipios del Gran Buenos Aires como del interior bonaerense: lo componen Marcos Paz, Presidente Perón, Moreno, Ensenada, Coronel Rosales, San Pedro, Villa Gesell, José C. Paz, General Rodríguez y San Nicolás.
El CEC elaboró un informe en el que analiza la evolución de la mora entre empresas a nivel país. Allí, da cuenta del incremento de la cantidad de cheques rechazados por no tener fondos, que se duplicó con creces desde enero de 2025, y del fracaso relativo de los programas de refinanciación de deudas, ya que casi la mitad de las empresas que refinancian vuelven a caer en mora y casi cuatro de cada diez no modifican su situación.
Recesión y deudas Las empresas y las familias tienen exactamente el mismo problema
“Cuando hicimos el mapa de morosidad de los hogares dijimos: Si les está pegando a las familias, indefectiblemente en algún momento les va a llegar al comercio y a las industrias. Y este nuevo mapa lo confirma”, dijo Julián Goya, director de Comunicación del CEC. En efecto, el aumento en la proporción de empresas, especialmente pymes, que no pueden afrontar sus deudas es en buena parte producto de la caída del consumo familiar. Por eso el sector gastronómico es el más afectado, con un 23,39 % de empresas en mora, apuntó.
“La gastronomía se ve afectada porque hay menos consumo. Y en la construcción, que es la segunda área con más impacto, vemos el efecto en muchos monotributistas que trabajan en ese ámbito y que se están quedando sin proyectos, porque el sector en general está en crisis”, resaltó.
Guillermo Siro "El programa del Gobierno es esto, así que no va a mejorar"
A Guillermo Siro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), no lo sorprenden para nada los datos sobre las dificultades que las pymes bonaerenses tienen para pagar los créditos contraídos.
“Uno tiene que analizar la morosidad en el marco de la situación que estamos atravesando. El principal problema de las pymes es que no se vende”, dijo Siro a La Tecla. “Lo que se cayó es el mostrador”, agregó.
El dirigente empresario apuntó a dos factores para explicar el aumento en los índices de mora, que, según dijo, también afectan al crédito comercial, es decir, entre las propias empresas.
El primero es la baja del consumo, que golpea fuerte a las empresas medianas y pequeñas. “El problema es que el trabajador de clase media y media baja ya no puede comprar; entonces las empresas no pueden vender”, señaló.
El segundo elemento, para el titular de la CEPBA, es la apertura de las importaciones. Los productos que ofrecen las pymes “tienen que competir con mercados internacionales, en condiciones desventajosas”, puntualizó.
Siro se mostró pesimista respecto de que el panorama vaya a cambiar en el corto plazo. “Con este gobierno no va a mejorar”, dijo, “porque el programa económico es esto. Por eso lo celebran las grandes empresas, que bancan al modelo porque están pegadas a un dólar retrasado, mientras todos los que no somos la UIA lo sufrimos”, remató.
"Esto es una alerta; estamos preocupados y ocupados"
“La economía de Marcos Paz es fundamentalmente agroalimentaria. También es muy fuerte el comercio. Hemos tenido negocios que han cerrado por el costo de los servicios, especialmente de la electricidad”, dijo a La Tecla Virginia Goyeneche, secretaria de Economía y Producción del municipio.
“Esto nos pone en alerta. Estamos preocupados y ocupados”, dijo la funcionaria, que destacó que el municipio viene trabajando junto a Provincia Microcréditos, aportando recursos para reducir la tasa de los préstamos que toman las pymes.