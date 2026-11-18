Volver | La Tecla Informe Especial 18 de noviembre de 2026 EMPRESAS ENDEUDADAS

Las pymes no llegan a fin de mes

El flagelo de la morosidad castiga a las empresas del país y de la provincia de Buenos Aires en particular. Las pequeñas y medianas son las más afectadas. Los números de un fenómeno destructivo.

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