Acto por el Día de la Militancia: sin Kicillof, Massa juntó a casi todo el peronismo
El exministro logró congregar a la mayoría de las tribus pero no cursó invitación al gobernador bonaerense. Massistas, cristinistas, pichettistas e intendentes de la Liga son de la partida, pero desde el MDF dicen que no los convocaron.
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Tal parece que a toda señal de unidad en el peronismo bonaerense la sucede una señal aun más contundente de que todo está bastante roto. Esta tarde, el Teatro Otamendi, de San Fernando, sirve como escenario de esa fragmentación: Sergio Massa aglutinó allí, para celebrar el Día de la Militancia, a casi todas las tribus del peronismo bonaerense. Excepto a una: la que responde al gobernador Axel Kicillof, quien no fue invitado.
En efecto, desde la Gobernación provincial afirman que ni el mandatario ni ningún dirigente de su agrupación, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), recibieron la invitación al acto de San Fernando, distrito que gobierna el massista Juan Andreotti. La convocatoria corrió por cuenta del Frente Renovador y el Peronismo Federal.
Massa y su esposa, la senadora provincial Malena Galmarini, se encuentran, por supuesto, presentes, así como el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, una de las espadas del massismo en la Legislatura, y el titular del bloque justicialista, Facundo Tignanelli, de La Cámpora; también las diputadas provinciales Mayra Mendoza, ex intendenta de Quilmes, y Sofía Vannelli.
Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza
Otros referentes massistas asistentes al acto son el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y la diputada nacional Cecilia Moreau. Miguel Pichetto, Leandro Santoro, Matías Lammens, Sabrina Selva, Gerardo Zamora, Marina Salzmann y Omar Plaini también acudieron a la cita.
Además, están presentes la actual jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, así como los alcaldes de Ezeiza, Gastón Granados; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Pilar, Federico Achával; de Chascomús, Javier Gastón, y de Monte Hermoso, Hernán Arranz, entre otros. Y, por supuesto, Andreotti, el anfitrión.
Arrancó el acto por el Día de la Militancia en San Fernando. https://t.co/haZb3jzbX8
De esta manera, tres de los cuatro sectores principales del peronismo bonaerense estuvieron representados, ya que a los partidarios de Massa se les unieron cristinistas como Tignanelli y Mendoza y miembros de la Liga de Intendentes, que juega como “cuarta pata”. También asistió, incluso, el intendente vecinalista de Saavedra, Matías Nebot, que reconoce una afinidad con Massa.
Estas presencias ponen aun más de relieve, por contraste, la de Kicillof y los suyos.
Juan Andreotti
“Es importante que se pueda reunir la militancia a debatir, a escuchar”, dijo Mendoza. Consultada sobre la ausencia de Kicillof, explicó: “No tengo idea, porque no soy parte de la organización”.
“Hace tiempo que no hablo con Axel, desde que era intendenta”, puntualizó la diputada. “Mi pedido insistente tenía que ver con las obras hidráulicas en los arroyos San Francisco y Las Piedras. Y bueno, todavía estoy esperando una respuesta. Logramos sacar una ley, pero lo hicimos todo desde la Legislatura. Estoy esperando que haya presupuesto para esa cuenca y que comiencen las obras, porque viven más de un millón y medio de habitantes en la cuenca de estos arroyos. No es solamente Quilmes: es Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela. Necesitamos esas obras y ese era mi contacto con el gobernador. Pero bueno, no tenía respuesta”.
Ante una consulta de La Tecla, Mendoza, que forma parte de la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, anticipó que la semana próxima transmitirán los planteos de algunos intendentes para que se incluya una mayor previsión de fondos para los municipios. Y respecto de la polémica por el proyecto de regulación de las apuestas en línea, destacó: “Uno los autores de esta ley es el diputado Facundo Tignanelli, que ha contestado pormenorizadamente” a los planteos del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, por ese tema.
“Creo que, como siempre se dice, si hay voluntad política las cosas pueden salir”, definió Mendoza.
La quilmeña dijo además que hoy se comunicó con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para saludarla por el Día de la Militancia y que ella le transmitió su preocupación por las mdificaciones en la Ley de Discapacidad. “Los temas de Cristina tienen que ver con eso: con la agenda de la gente. Está más allá de lo que quieren hacer con las PASO, que creo que tiene que ver con la situación vulnerable del gobierno respecto del apoyo o la legitimidad, como consecuencia de las políticas que aplican”, expresó.
Por su parte, Mariel Fernández dijo: “Siempre es lindo encontrarnos compañeros y compañeras peronistas, más allá de los espacios a los que pertenecemos”.
Consultada por La Tecla sobre la no invitación a Kicillof, la alcaldesa de Moreno dijo: “Eso lo tendrá que decir Sergio Massa; entiendo que se invitó a todos, después cada uno elige. Con los intendentes de la Liga, tratamos de estar en todos los actos adonde el peronismo nos invita, porque, justamente, creo que tenemos que hacer acciones y favorecer la unidad del espacio, si queremos sacar a nuestro país de la situación terrible que está transitando”.
Mariel Fernández
Respecto del debate por la reforma electoral y la posible suspensión de las primarias abiertas, dijo: “Creo en las PASO como una herramienta que ayuda a dirimir las diferencias y que le da la posibilidad al pueblo y a los partidos de poder elegir sus candidatos. Me parece grave que se intente sacar. Estamos en una democracia cada vez más defectuosa, con la máxima dirigente del peronismo como presa política y un gobierno que no está cumpliendo su rol”.
“Todavía las PASO están; si ellos juntan las manos para sacarlas, se abre un nuevo debate en el peronismo”, dijo Fernández. “Primero nos tenemos que juntar a hablar, decir qué Argentina queremos más allá de lo electoral; y después, que la mejor propuesta exprese esa discusión”.