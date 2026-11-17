Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de noviembre de 2026 JUDICIALES

Obras, inundaciones y $2,3 billones: Katopodis, bajo presión judicial por el silencio de la Provincia

El amparo presentado por dos productores de Carlos Casares pone bajo la lupa la ejecución de las obras hidráulicas y el destino de los más de $2,3 billones anunciados por la Provincia para prevenir inundaciones. Reclaman conocer cuánto se invirtió, qué empresas recibieron contratos y cuáles son los trabajos efectivamente realizados en la cuenca del Salado.

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