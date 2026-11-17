Desarrollo Agrario pone $600 millones para renovar su flota: qué vehículos comprará
El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense abrió una licitación pública por $601 millones para incorporar nueve vehículos oficiales: cuatro hatchback/SUV y cinco camionetas pick-up doble cabina. La licitación contempla la posibilidad de ampliar hasta un 20% el total adjudicado.
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El gobierno de Axel Kicillof puso en marcha una licitación pública por $601 millones para renovar parte de la flota automotor del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, conducido por Javier Rodríguez. La contratación contempla la adquisición de nueve vehículos oficiales, distribuidos en dos segmentos: cuatro unidades hatchback/SUV y cinco camionetas pick-up doble cabina.
La medida fue autorizada mediante la Resolución 24-SSTAYLMDAGP-2026, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. El procedimiento cuenta con un presupuesto oficial de $601.000.000, IVA incluido, y se tramitará a través del sistema de Compras Electrónicas de la Provincia de Buenos Aires (PBAC).
Según los fundamentos de la contratación, el objetivo es avanzar en la renovación de una parte de la flota ministerial, debido al envejecimiento y deterioro de los vehículos actualmente disponibles. Desde la Dirección General de Administración señalaron que varias unidades destinadas al traslado de personal superan los 200 mil kilómetros recorridos.
El diagnóstico oficial también advierte que esos vehículos registran recorridos mensuales estimados de entre 10 mil y 15 mil kilómetros, una exigencia que incrementa los gastos de reparación y mantenimiento y reduce la disponibilidad operativa.
En ese contexto, desde el Ministerio sostuvieron que la incorporación de nuevas unidades permitirá mejorar la confiabilidad de la flota y reducir los costos asociados al mantenimiento de los vehículos.
En tanto, la licitación contempla la posibilidad de ampliar hasta un 20% el total adjudicado, de acuerdo con la normativa vigente. La apertura de ofertas fue fijada para el 30 de noviembre de 2026, a las 12, a través del portal PBAC.