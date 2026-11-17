Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de noviembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Desarrollo Agrario pone $600 millones para renovar su flota: qué vehículos comprará

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense abrió una licitación pública por $601 millones para incorporar nueve vehículos oficiales: cuatro hatchback/SUV y cinco camionetas pick-up doble cabina. La licitación contempla la posibilidad de ampliar hasta un 20% el total adjudicado.

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