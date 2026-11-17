Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de noviembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Los pedidos en el presupuesto marplatense

Con diferentes miradas, las presidencias de los bloques del Concejo Deliberante expresan sus demandas, prioridades y perspectivas de cara al debate presupuestario para 2027.

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