Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El Presupuesto 2027 de General Pueyrredon ya está en manos del Concejo Deliberante. Guillermo Montenegro elevó el cálculo de gastos y recursos, junto con las ordenanzas Fiscal e Impositiva, el mismo día en que vencía la prórroga solicitada. Será el último presupuesto del alcalde, que concluirá su segundo mandato en diciembre del próximo año.
La propuesta mantiene los lineamientos de los ejercicios anteriores, aunque incorpora un diferencial en seguridad: el área recibirá un incremento por encima de la inflación, mientras que el resto de las dependencias tendrá actualizaciones atadas a ese indicador.
El Municipio había pedido extender el plazo original, que vencía el 31 de octubre, hasta este 16 de noviembre. El Ejecutivo argumentó que faltaban definiciones sobre las proyecciones económicas provinciales.
En Nación, Javier Milei presentó su proyecto el 15 de septiembre, con una previsión de crecimiento del PBI del 4%, inflación anual del 18% y un dólar de $1.847,60 para diciembre de 2027. Axel Kicillof, por su parte, elevó el paquete bonaerense el 5 de noviembre, con gastos por $58,6 billones y un pedido de endeudamiento por US$1.000 millones. La iniciativa contempla un fondo de seguridad para los 135 municipios, que recibirá el 8% de los recursos obtenidos por esa vía.
Ahora comenzará el tratamiento legislativo. El expediente pasará por la comisión de Hacienda, donde se definirá el cronograma de análisis. Además, el Concejo prevé reunirse el 26 de noviembre para designar a los Mayores Contribuyentes, paso necesario para tratar las ordenanzas Fiscal e Impositiva. La conformación de la Asamblea responde al artículo 94 de la Ley Orgánica delas Municipalidades.
Antes de la presentación, La Tecla consultó a los presidentes de los bloques sobre qué áreas, obras y servicios deberían ser prioritarios en 2027. Sus respuestas anticipan los ejes del debate presupuestario que acompañará el último presupuesto de Montenegro al frente del Municipio.
JULIÁN BUSSETTI (PRO): “El Estado está para acompañar, no para entorpecer”
El presidente del bloque de concejales del PRO, Julián Bussetti, anticipó los ejes del Presupuesto 2027. Con base en el equilibrio fiscal, la seguridad y la reducción de trabas a la actividad privada, el edil planteó sostener el rumbo de la gestión municipal. "Para nosotros, este presupuesto tiene que expresar algo muy simple: el Estado está para acompañar, no para entorpecer. Un Estado con equilibrio fiscal, al servicio del vecino; al lado del que vive acá y del que quiere invertir en nuestra ciudad, no encima de ellos, poniéndoles trabas", y agregó: "Eso significa sostener el camino que iniciamos en 2019: no gastar más de lo que entra, cuidar el bolsillo de la gente y garantizar los servicios básicos". "Hay tres ejes fundamentales: orden y seguridad, mejores servicios y menos trabas para los vecinos y quienes quieren invertir, y austeridad en la administración de los recursos públicos", expresó. Respecto a la seguridad, sostuvo: "Tenemos que seguir invirtiendo en tecnología y equipamiento, trabajando de manera articulada con la Policía y las fuerzas federales, porque el vecino tiene derecho a vivir en paz, trabajar, invertir y sentirse seguro". Además, reclamó simplificar trámites y facilitar la actividad privada. "También debemos seguir simplificando trámites, eliminando tasas y facilitando la actividad privada. Porque el empleo genuino lo genera el sector privado y el Estado tiene que generar las condiciones para que haya más inversión y trabajo, no poner obstáculos", indicó. "Y, sobre todo, sostener una gestión austera y responsable, que cuide cada peso, mida sus gastos y no ahogue al vecino con tasas excesivas", sumó. Finalmente, vinculó esos planteos con la política tributaria: "Ese es el presupuesto que queremos y el espíritu que debe reflejar también la ordenanza fiscal e impositiva: equilibrio fiscal, servicios, seguridad, menos trabas y un Estado al servicio de la gente", cerró.
ARIEL BORDAISCO (UCR-NA): “La seguridad es la demanda número uno”
Ariel Martínez Bordaisco, presidente del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical + Nuevos Aires, compartió su mirada sobre el Presupuesto 2027. "La seguridad es la demanda número uno de todo lo que vemos en el partido de General Pueyrredon. Ahora, el tema de la seguridad, todos sabemos que es un tema de muchas jurisdicciones, muchos intervinientes y muchas responsabilidades. Nación y, por supuesto, Provincia, a través de la Policía y de la Justicia. Pero el Municipio también tiene que aportar lo suyo. Ahí es donde hay que generar un mayor crecimiento en la inversión para que Mar del Plata pueda estar mejor preparada para el trabajo coordinado que tiene que hacer", señaló. En esa línea, remarcó que "la inseguridad no es solamente inversión en patrulleros y en cámaras, sino también en el cuidado de los espacios públicos, la iluminación y, por supuesto, la inversión integral en distintos lugares de la ciudad, como la educación".
Por otra parte, Bordaisco cuestionó las dificultades que enfrentan los municipios bonaerenses para financiar obras de envergadura con recursos propios y apuntó contra la dependencia de los fondos provinciales. "Los municipios de la provincia de Buenos Aires no tenemos autonomía y nos ponen de rodillas en cuanto a la forma de encarar obras porque, como pasa en casi la totalidad de los municipios de la provincia, la plata se va en el pago del sostenimiento de los servicios que el municipio ofrece y es difícil lograr inversión municipal genuina para obras de gran envergadura. Los municipios en la provincia de Buenos Aires que hoy tienen obras, las tienen porque las bajó el Gobierno de la provincia", sostuvo. Además, criticó el sistema de coparticipación bonaerense y aseguró que los recursos llegan "mal y tarde".
Finalmente, manifestó: "Hay que apostar a la inversión integral. Para mí, la inversión vial, que es carísima y compleja, tiene que seguir. Hay que seguir haciendo inversión en el cuidado y, por supuesto, en espacios públicos, que son los lugares de encuentro y disfrute de todos los que somos de Mar del Plata y de los que nos vienen a visitar, así que, por supuesto, ahí es central". También destacó que la ciudad tiene "el sistema educativo municipal más grande del país" y advirtió que "hay muchos desafíos".
ROLANDO DEMAIO (LLA): “El Municipio no administra dinero propio”
El presidente del bloque de concejales de La Libertad Avanza, Rolando Demaio, considera que "el debate sobre el Presupuesto 2027 no debería limitarse a discutir cuánto dinero necesita el Municipio, sino fundamentalmente para qué lo necesita y cómo piensa administrarlo". "Desde la concepción misma del Presidente Javier Milei y su equipo de cómo deben administrarse los recursos del Estado, entendemos que éstos no le son propios: pertenecen a los vecinos, empresarios, comerciantes, a los trabajadores y a quienes todos los días hacen un esfuerzo enorme para cumplir con sus obligaciones tributarias", remarcó. "Es por eso que desde nuestro bloque impulsamos un proyecto de ordenanza que llamamos "Régimen Municipal de Equilibrio, Sostenibilidad y Transparencia Fiscal". La iniciativa plantea que el Ejecutivo presente informes fiscales trimestrales que permitan conocer la evolución de los ingresos, los gastos, los resultados financieros, la deuda y los compromisos asumidos por el municipio", indicó. "Como dice el referente de LLA en Mar del Plata, el diputado nacional Alejandro Carrancio: "General Pueyrredon necesita un Municipio eficiente, que concentre sus recursos en las prioridades reales: seguridad, mantenimiento de calles, alumbrado, higiene urbana, infraestructura y servicios públicos de calidad". Desde su punto de vista también necesitamos discutir el tamaño del Estado municipal. No se trata de tener un Estado ausente, sino de tener uno que cumpla bien sus funciones", agregó. "Estamos convencidos que el Presupuesto debe ser una oportunidad para avanzar hacia el equilibrio fiscal, la transparencia, la reducción del gasto improductivo y una administración responsable de cara a los vecinos. No alcanza con que los números cierren en un papel; tienen que cerrar también en la realidad del día a día y las necesidades de los mismos. Nuestra responsabilidad como Bloque de Concejales de LLA es defender al contribuyente, controlar cómo se utiliza el dinero público y exigir que cada recurso tenga una contraprestación concreta", concluyó.
JUAN MANUEL CHEPPI (FR): Tasas, obras y cuentas pendientes
Desde el Frente Renovador, su presidente de bloque, Juan Manuel Cheppi, trazó los principales lineamientos que buscarán incorporar a la discusión del Presupuesto 2027, con eje en la inversión en infraestructura, los servicios municipales y el destino de los recursos que aportan los contribuyentes. El planteo anticipa una discusión centrada en las prioridades del gasto y las respuestas que espera la oposición para el próximo ejercicio. "Vamos a exigir que el Presupuesto 2027 contemple una mayor inversión en infraestructura, mantenimiento de calles y espacios públicos, salud, transporte, seguridad y modernización de la gestión municipal", señaló el edil massista. En esa línea, el concejal puso el foco en la utilización de los fondos provenientes de las tasas municipales y reclamó que tengan un impacto concreto en los barrios. "También vamos a reclamar que los recursos que aportan los vecinos a través de las tasas tengan un destino claro y se traduzcan en mejoras concretas para la ciudad", remarcó. Otro de los puntos que Cheppi busca instalar en la discusión es la formación vinculada a las nuevas tecnologías. En ese sentido, planteó la necesidad de impulsar políticas que amplíen las oportunidades laborales de los jóvenes y los preparen para los cambios del mercado de trabajo. "Es fundamental impulsar iniciativas de formación en tecnología e inteligencia artificial, que les den a los jóvenes nuevas herramientas y oportunidades para incorporarse al mundo del trabajo", indicó. Por último, el titular de la bancada del Frente Renovador cuestionó la falta de inversión y la subejecución presupuestaria en distintas áreas. Además, apuntó contra la reiteración de obras que figuran en las previsiones municipales, pero no llegan a concretarse. "Son áreas en las que venimos señalando falta de inversión y subejecución presupuestaria. Además, vamos a exigir que se cumplan las obras comprometidas y que dejen de repetirse año tras año en el presupuesto sin concretarse, como sucede con el hospitalito de Batán", sostuvo. De esta manera, el Frente Renovador comienza a delinear su postura para el debate presupuestario, con reclamos por mayores inversiones, control sobre el uso de los recursos y cumplimiento de las obras anunciadas.
GUIDO GARCÍA (CC-ARI): “Equilibrio fiscal, austeridad y transparencia”
Ante el próximo tratamiento presupuestario, el presidente del monobloque de la Coalición Cívica (CC), Guido García, sostuvo: "Cada Presupuesto y Ordenanza Fiscal e Impositiva son una oportunidad para profundizar el equilibrio fiscal, la austeridad y la transparencia. El presupuesto expresa las prioridades de la gestión y el rumbo que el gobierno se propone para la ciudad". En este marco, como una de las prioridades, indicó que "reducir la carga tributaria es fundamental" y rememoró: "Una constante de los presupuestos de la gestión de Guillermo Montenegro ha sido mantener las actualizaciones de tasas por debajo de la inflación, una decisión que celebramos y acompañamos. También debemos profundizar la eliminación de tributos que encarecen la producción, el trabajo y la inversión". A su vez, García recalcó los objetivos y las demandas que su fuerza impulsa y espera: "Acompañamos la prioridad puesta en seguridad, tecnología y espacio público. También debemos seguir impulsando la construcción por su efecto multiplicador sobre el empleo, facilitando las inversiones y simplificando los trámites municipales para quienes buscan construir, ampliar o regularizar sus viviendas. A esto se suma la necesidad de revisar las restricciones a las grandes superficies comerciales". Por otra parte, criticó a la administración provincial ya que ve cierta asimetría en la distribución de fondos: "Mar del Plata aporta importantes recursos que no siempre se traducen en inversiones proporcionales en rutas, infraestructura, educación y salud. Debemos trabajar juntos por una distribución más justa y mayores niveles de autonomía municipal". Además, sobre la economía local, subrayó que: "El puerto, el Parque Industrial, el cordón frutihortícola, el turismo y el entretenimiento son motores de desarrollo. Debemos atraer inversiones, generar empleo e innovación y lograr que más riqueza se reinvierta en la ciudad". Por último, García comentó la importancia del vecino en el tratamiento presupuestario y analizó los obstáculos a sortear que generará el debate: "Gobernar no es cortar cintas ni apropiarse políticamente de las obras: los verdaderos protagonistas son los vecinos. El desafío es generar oportunidades para que General Pueyrredon siga creciendo y desarrollando todo su potencial".
HORACIO TACCONE (AM-MDF): “La expectativa es muy baja”
El presidente del bloque de concejales de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, Horacio Taccone, dio su perspectiva sobre el Presupuesto municipal para el próximo año y cuestionó las prioridades de la gestión local. "La expectativa que tenemos con el Presupuesto 2027 es muy baja. Lamentablemente el Gobierno Municipal nos acostumbró en todos estos años de gestión que su prioridad no es la misma que la de todos los vecinos", señaló el edil opositor. En esa línea, el concejal dijo que "los últimos presupuestos no reflejan la inversión en obras de infraestructura que le cambie la vida a los marplatenses, ni siquiera en la limpieza de las calles, la implementación de luminarias o mayor seguridad. El intendente (Guillermo) Montenegro volvió y prometió poner énfasis en la política de seguridad y lo único que vimos fue un anuncio de cámaras en los camiones de recolección". Además, el legislador criticó la manera en la que el oficialismo maneja el Presupuesto: "Este municipio no debate, no le interesa explicar nada de lo que proyecta para la ciudad. Su gestión es la parálisis y la desidia". "Lo que nos gustaría saber del presupuesto es si van a abastecer de medicamento a los CAPS que tienen abandonados para que la gente tenga una atención sanitaria como corresponde. Si van a invertir en grúas para que puedan realizarse operativos de tránsito o si van a arreglar los semáforos que no funcionan", manifestó el concejal. En este marco, Taccone aseguró que "son muchas las cuestiones que tienen que estar contempladas en el presupuesto, todos los temas que nosotros planteamos en las comisiones, pero que el oficialismo decide no responder abusando de su mayoría automática". Por último, respecto al debate en el Concejo, el edil se refirió a la posibilidad de que los funcionarios municipales concurran al recinto para explicar los lineamientos del Presupuesto 2027 a los veinticuatro concejales: "Esperamos que vengan a dar explicaciones pero sabemos que no va a pasar porque hacen del silencio una política de Estado".
MARIANA CUESTA (UP): Unión por la Patria no remitió su posicionamiento
Pese a los reiterados contactos con la presidenta del bloque, Mariana Cuesta, Unión por la Patria no remitió el posicionamiento solicitado sobre sus demandas y prioridades de cara al Presupuesto 2027.