Con tres nuevas bajas, persiste la sangría en el Poder Judicial bonaerense
En dos jornadas consecutivas, el Boletín Oficial confirmó seis salidas por jubilación en tribunales, fiscalías y defensorías en distintos fueros bonaerenses. Las últimas tres corresponden a Mercedes, Quilmes y Lomas de Zamora y profundizan el cuadro de vacantes que arrastra la Justicia provincial.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La sangría en el Poder Judicial bonaerense no se detiene. A las tres renuncias que trascendieron en la última edición del Boletín Oficial se sumaron otras tres salidas de magistrados y funcionarios judiciales, todas por motivos jubilatorios. Los movimientos alcanzan a los departamentos judiciales de Mercedes, Quilmes y Lomas de Zamora y vuelven a poner el foco sobre la cantidad de cargos que permanecen sin cubrir en la estructura judicial de la Provincia.
Las nuevas bajas quedaron oficializadas mediante los decretos 2176, 2177 y 2178/2026, firmados por el gobernador Axel Kicillof y publicados este martes. Las tres renuncias fueron aceptadas con fechas de vigencia entre el 1° de octubre y el 1° de noviembre.
Una de ellas corresponde a Silvia Santa Clara, quien dejó su cargo como jueza del Tribunal del Trabajo N° 1 del Departamento Judicial Mercedes. La magistrada había sido designada en diciembre de 2012 y su renuncia, presentada a los fines jubilatorios, fue aceptada a partir del 1° de noviembre.
También se oficializó la salida de Nilda Sandra Fernández Philbert, quien se desempeñaba como agente fiscal del Departamento Judicial Quilmes. La funcionaria había sido designada en mayo de 2008 y su alejamiento rige desde el 1° de noviembre de 2026.
La tercera baja es la de César Walter Lucero, agente fiscal del Departamento Judicial Lomas de Zamora. Su designación databa de noviembre de 1999 y la renuncia fue aceptada con efecto retroactivo al 1° de octubre.
Las tres dimisiones se suman a las que habían sido publicadas en la edición anterior del Boletín Oficial. En aquella oportunidad, el Gobierno bonaerense aceptó las renuncias de Mirta Ravera Godoy, jueza del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de San Isidro; María Bereterbide, defensora oficial en lo criminal y correccional del Departamento Judicial Mercedes; y María Gabriela Lombardi, integrante del Tribunal del Trabajo N° 1 de Bahía Blanca. En los tres casos, los alejamientos también fueron dispuestos a los fines jubilatorios, con vigencia desde el 1° de octubre.
De esta manera, en apenas dos publicaciones consecutivas quedaron formalizadas seis salidas dentro de la estructura judicial bonaerense. El dato adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que la Provincia arrastra más de 300 vacantes en distintos organismos del Poder Judicial, una problemática que se mantiene como uno de los principales desafíos institucionales de la administración de Kicillof.
En ese escenario, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, tiene por delante el desafío de avanzar con la cobertura de los cargos pendientes. Durante su gestión se concretó la cobertura de 412 cargos, mientras que desde el oficialismo también se había comprometido el envío de más de 200 pliegos para avanzar con nuevas designaciones. Sin embargo, el proceso no logró revertir el déficit estructural.
La situación también alcanza a la Suprema Corte bonaerense, que continúa con cuatro vacantes, en un contexto de demoras en la definición de los nombramientos y negociaciones políticas que atraviesan al oficialismo y la oposición.
Con el calendario legislativo encaminado hacia su cierre el próximo 30 de noviembre, la cobertura de los cargos judiciales vuelve a quedar bajo la lupa. Mientras se acumulan las jubilaciones y los retiros, la Justicia bonaerense enfrenta el desafío de sostener su funcionamiento con una estructura que todavía tiene cientos de puestos por completar.