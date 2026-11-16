Massa reúne al peronismo federal y desafía al MDF con un armado propio
En el Día de la Militancia, el Frente Renovador confluirá con dirigentes del peronismo federal, intendentes bonaerenses y sectores del kirchnerismo en un acto en San Fernando. La convocatoria busca mostrar volumen político y empieza a delinear una alternativa interna al proyecto presidencial del Gobernador.
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La interna del peronismo suma un nuevo capítulo y Sergio Massa comienza a mover sus fichas de cara a 2027. Este martes, en el marco del Día de la Militancia, el Frente Renovador confluirá con dirigentes del peronismo federal en un acto en San Fernando que buscará exhibir una construcción política capaz de disputar el liderazgo del espacio al gobernador Axel Kicillof, a quien no invitaron.
La convocatoria tendrá lugar desde las 18 en el Teatro Otamendi, con el intendente local Juan Andreotti como anfitrión. Según trascendió, se espera la participación de unos 600 dirigentes y una foto política que reunirá a distintas vertientes del justicialismo que mantienen distancia con el proyecto presidencial del mandatario bonaerense.
Entre los nombres que comprometieron su presencia aparecen el diputado Miguel Ángel Pichetto, la cordobesa Natalia de la Sota y el senador santiagueño Gerardo Zamora. También estarán referentes del Peronismo Federal como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, además de intendentes bonaerenses nucleados en La Liga, entre ellos Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar).
El propio Massa podría sumarse al encuentro si logra regresar a tiempo de San Pablo, Brasil, donde tiene prevista una actividad vinculada al Partido de los Trabajadores que conduce el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La actividad, formalmente convocada para conmemorar el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, tendrá una lectura política que excede la efeméride. El objetivo es consolidar el acercamiento entre el massismo y el Peronismo Federal y empezar a darle forma a una corriente interna con aspiraciones de competir por la conducción del PJ y la candidatura presidencial de 2027.
En ese esquema, la figura de Massa vuelve a ganar centralidad después de un período de bajo perfil tras la derrota electoral de 2023. La confluencia de dirigentes de distintos puntos del país también apunta a ampliar su base de sustentación y a presentarlo como un posible articulador de una alternativa opositora al gobierno de Javier Milei.
La movida, además, tiene un destinatario político concreto: Kicillof. El Gobernador viene construyendo su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con la intención de proyectar su liderazgo hacia el escenario nacional. Sin embargo, no todos los sectores del peronismo acompañan esa estrategia y el encuentro de San Fernando promete mostrar que existe otra alternativa en discusión.
De acuerdo con las versiones sobre la convocatoria, el MDF no fue invitado formalmente, aunque los organizadores no descartaban la presencia de algún dirigente de ese sector. En cambio, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner enviarán representantes, en una señal que también alimenta las especulaciones sobre el posicionamiento del kirchnerismo en la disputa por el liderazgo del justicialismo.
La eventual confluencia adquiere relevancia en momentos en que la relación entre el massismo y el kicillofismo atraviesa diferencias cada vez más visibles. Uno de los principales focos de conflicto es la discusión por las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses, una iniciativa que enfrenta al Frente Renovador con dirigentes alineados con el Gobernador.
Días atrás, el diputado provincial y referente massista Alexis Guerrera reclamó que el Senado bonaerense habilite el tratamiento del proyecto presentado por el MDF para modificar la legislación vigente. El legislador apuntó contra la comisión que preside Germán Lago, dirigente del espacio de Kicillof, y sostuvo que el oficialismo provincial debe abrir la discusión parlamentaria.
La posición del Frente Renovador fue ratificada públicamente y generó cuestionamientos del intendente de Ensenada, Mario Secco, quien apuntó contra Massa por su rechazo a modificar los límites a las reelecciones. El contrapunto volvió a exponer las diferencias entre los distintos sectores del oficialismo bonaerense.
En paralelo, el propio Kicillof defendió la posibilidad de que los intendentes puedan competir por nuevos mandatos y argumentó que la continuidad de los jefes comunales debe discutirse teniendo en cuenta la particularidad de la representación política municipal.
La tensión también quedó expuesta en el reordenamiento partidario. El encuentro entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner durante la visita del papa León XIV a Luján había dejado una postal de convivencia entre las principales tribus del peronismo, aunque sin resolver las diferencias de fondo.
Ahora, el acto de San Fernando pondrá nuevamente a prueba los alineamientos internos. Mientras Kicillof busca consolidar su proyección nacional, Massa intenta reunir voluntades por fuera del MDF y sumar respaldo territorial y dirigencial. La disputa por el liderazgo del peronismo rumbo a 2027 empieza a tomar forma y el Frente Renovador prepara una demostración de fuerza.