Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de noviembre de 2026 ZONA DE TENSIÓN

Massa reúne al peronismo federal y desafía al MDF con un armado propio

En el Día de la Militancia, el Frente Renovador confluirá con dirigentes del peronismo federal, intendentes bonaerenses y sectores del kirchnerismo en un acto en San Fernando. La convocatoria busca mostrar volumen político y empieza a delinear una alternativa interna al proyecto presidencial del Gobernador.

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