Milei desempolva las colectoras para liquidar las PASO y abre una guerra con sus aliados
El Gobierno ofrece habilitar listas legislativas alternativas detrás de una misma candidatura presidencial para conseguir los votos en el Senado. La UCR negocia por separado, el PRO desconfía y aparecen advertencias por el reparto de bancas.
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La reforma electoral que impulsa Javier Milei sumó un nuevo capítulo y volvió a poner sobre la mesa una herramienta que parecía enterrada: las listas colectoras. En su búsqueda de los votos necesarios para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Gobierno nacional negocia con los gobernadores radicales la posibilidad de habilitar más de una lista de legisladores nacionales detrás de una misma candidatura presidencial. La maniobra apunta a garantizar acuerdos territoriales rumbo a 2027, aunque amenaza con dinamitar entendimientos con otros aliados, especialmente el PRO.
La propuesta que comenzó a circular en las conversaciones va más allá del sistema de adhesiones contemplado en el proyecto original enviado al Congreso en abril. Mientras aquella iniciativa permite vincular agrupaciones de distinto orden bajo determinadas condiciones, el nuevo borrador habilitaría que una misma fórmula presidencial aparezca acompañada por dos columnas de candidatos legislativos dentro de un distrito. Así, Javier Milei podría encabezar la oferta electoral de La Libertad Avanza y, al mismo tiempo, respaldar una nómina alternativa de dirigentes radicales o de otras fuerzas aliadas.
Detrás de la negociación aparece una disputa por el reparto de candidaturas. Los gobernadores buscan asegurarse lugares en las listas nacionales ante la posibilidad de quedar relegados por los libertarios. Sin embargo, la propuesta contiene una condición que genera desconfianza: sería la propia agrupación nacional la encargada de autorizar la segunda columna en cada distrito. De esta manera, la Casa Rosada conservaría la lapicera para habilitar o bloquear a sus socios, incluso después de haber conseguido su respaldo para modificar las reglas electorales.
La iniciativa también encendió las alarmas en el PRO, donde advierten que un acuerdo entre libertarios y radicales podría dejarlos sin representación en determinados distritos. El mismo escenario podría repetirse a la inversa en las provincias donde Milei negocie con dirigentes amarillos. En el Senado, los tres integrantes del bloque macrista mantienen reparos sobre la reforma, mientras que dentro de la UCR tampoco existe una postura unificada. El bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama y la santafesina Carolina Losada aparecen entre quienes plantean resistencias o mantienen reservas frente a los cambios.
La discusión tendrá una instancia decisiva este martes 17 de noviembre, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el libertario Agustín Coto, intente emitir dictamen. El oficialismo necesita reunir 37 votos para aprobar la reforma en el recinto y pretende llevarla a una sesión prevista para el 26 de noviembre. Las negociaciones quedaron bajo la órbita del jefe de Gabinete, Diego Santilli, aunque los acuerdos con los gobernadores avanzan de manera individual y todavía no garantizan el acompañamiento de todos los legisladores de sus respectivas fuerzas.
Como había advertido La Tecla meses atrás, el regreso de las colectoras abre interrogantes sobre su convivencia con la Boleta Única de Papel, implementada a nivel nacional en 2025. El exdirector nacional electoral Alejandro Tullio había señalado que el mecanismo requería modificaciones legales y que podía beneficiar tanto a Milei como a Axel Kicillof, especialmente ante dificultades para ordenar las internas partidarias. En tanto, Sebastián López Calendino, del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata, había cuestionado la iniciativa al sostener que "la Boleta Única de Papel busca simplificar y la colectora busca multiplicar".
A los cuestionamientos políticos se suman las dificultades para distribuir las bancas. Con el sistema D'Hondt, utilizado para elegir diputados nacionales, la competencia entre dos listas de un mismo espacio podría dividir los votos y reducir su representación parlamentaria. El escenario resulta todavía más complejo en el Senado, donde se asignan dos bancas a la fuerza más votada y una a la segunda. La posibilidad de sumar apoyos a una misma fórmula presidencial, pero contabilizar por separado las candidaturas legislativas, abre interrogantes sobre las ventajas reales de la maniobra.
El debate recupera una vieja práctica de la política argentina que tuvo especial protagonismo en territorio bonaerense. Carlos Ruckauf utilizó colectoras en su triunfo de 1999 y el kirchnerismo volvió a recurrir a mecanismos similares durante los años siguientes, hasta que Mauricio Macri avanzó con su prohibición en 2019. Ahora, el Gobierno libertario intenta reflotar una variante para reemplazar las primarias por acuerdos entre estructuras partidarias. La paradoja es que la herramienta pensada para sumar aliados también puede multiplicar las divisiones. Con la mira puesta en 2027, Milei deberá resolver si las colectoras le permiten conseguir los votos que necesita o terminan convirtiéndose en un nuevo obstáculo para su reforma electoral.