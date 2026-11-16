Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de noviembre de 2026 2027 A LA VISTA

Milei desempolva las colectoras para liquidar las PASO y abre una guerra con sus aliados

El Gobierno ofrece habilitar listas legislativas alternativas detrás de una misma candidatura presidencial para conseguir los votos en el Senado. La UCR negocia por separado, el PRO desconfía y aparecen advertencias por el reparto de bancas.

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