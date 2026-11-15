El consumo de carne vacuna cayó 11,2% y los precios subieron por encima de la inflación

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El consumo de carne vacuna volvió a retroceder en Argentina y registró en octubre una caída interanual del 11,2%. Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), el consumo por habitante se ubicó en 44,5 kilos anuales, 5,6 kilos menos que hace un año.
La retracción del mercado interno se da en un escenario marcado por la menor disponibilidad de animales para faena, el crecimiento de las exportaciones y el encarecimiento de los cortes vacunos. Entre enero y octubre, el consumo interno recibió 221.100 toneladas menos que en el mismo período de 2025, una baja del 11,5%.
Uno de los factores centrales es la caída de la oferta ganadera. En octubre se faenaron 1,064 millones de cabezas, un 11,6% menos que en igual mes del año pasado y el registro más bajo para ese mes desde 2016. En los primeros diez meses de 2026, la faena acumuló 10,24 millones de animales, unos 1,16 millones menos que en el mismo período de 2025.
Desde CICCRA señalaron que no hay suficientes animales para faenar y vincularon la reducción del stock ganadero con las sequías de los últimos años. Además, las hembras representaron el 43,6% de la faena de octubre, una proporción que la entidad interpreta como una señal del inicio de una etapa de retención de vientres para recomponer el rodeo.
Exportaciones en alza y mayor demanda internacional
Mientras el consumo local pierde terreno, las exportaciones mantienen una tendencia creciente. Entre enero y octubre alcanzaron las 767.000 toneladas equivalente res con hueso, un 6,9% más que durante los mismos diez meses de 2025.
Septiembre mostró uno de los registros más destacados: se enviaron al exterior 60.796 toneladas peso producto, el mejor volumen para ese mes desde 2005 y el quinto más alto de toda la serie histórica.
China fue el principal destino, con compras por 37.736 toneladas, equivalentes al 62,1% de los envíos de septiembre. Se trató, además, de su mayor nivel de adquisiciones en lo que va del año. Estados Unidos, por su parte, importó 5.330 toneladas, un 33,8% más que en septiembre de 2025, en el marco de la ampliación del cupo preferencial para la carne argentina a 100.000 toneladas. Junto con Israel, ambos mercados concentraron el 78,9% de las exportaciones del mes.
El crecimiento de las ventas externas también estuvo acompañado por mejores precios. Entre enero y septiembre, la tonelada exportada promedió los 7.834 dólares, un 28,2% más que un año atrás. De esta manera, la facturación llegó a los 3.655 millones de dólares, con una suba interanual del 37,9%.
Los cortes vacunos aumentaron más que la inflación
La menor oferta disponible para el mercado interno también se refleja en los precios. De acuerdo con los datos del INDEC, en el Gran Buenos Aires los cortes de carne vacuna aumentaron un 44,5% interanual hasta octubre, por encima de la inflación general, que alcanzó el 33%, y del incremento del 33,9% registrado en alimentos y bebidas.
La diferencia también se observa frente a otras alternativas de consumo. El pollo entero subió un 28,6% en los últimos doce meses, por lo que la carne vacuna se encareció un 12,4% en términos relativos frente a esa proteína.
CICCRA advirtió que esta evolución se tradujo en una significativa suba del precio relativo de la carne vacuna. Así, la combinación de menor disponibilidad de hacienda, exportaciones en expansión y aumentos superiores a la inflación vuelve cada vez más difícil para las familias sostener sus niveles habituales de consumo.