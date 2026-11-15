Volver | La Tecla Nacionales 15 de noviembre de 2026 DATOS

El consumo de carne vacuna cayó 11,2% y los precios subieron por encima de la inflación

El consumo per cápita llegó a 44,5 kilos anuales en octubre, mientras que las exportaciones crecieron 6,9% en los primeros diez meses de 2026.

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