Volver | La Tecla Nacionales 14 de noviembre de 2026 FIN DE LA SUSPENSIÓN

Vuelven a volar los aviones en Estados Unidos

La FAA levantó la medida extraordinaria que había impuesto y rehabilitó los vuelos hacia y desde el país. Sostienen que no hubo ciberataque.

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