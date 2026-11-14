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FIN DE LA SUSPENSIÓN

Vuelven a volar los aviones en Estados Unidos

La FAA levantó la medida extraordinaria que había impuesto y rehabilitó los vuelos hacia y desde el país. Sostienen que no hubo ciberataque.

Vuelven a volar los aviones en Estados Unidos
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La suspensión de los vuelos desde y hacia todos los aeropuertos de los Estados Unidos quedó sin efecto y ya pueden volver a volar los aviones, incluidos los que tienen salidas programadas desde la Argentina.

La medida extraordinaria tomada por la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés), que no se había adoptado desde los ataques terroristas de 2001, se debió a una falla crítica en los sistemas de comunicación que utilizan los controladores de tráfico aéreo.

Anoche, la FAA levantó la suspensión de los vuelos, tras resolverse la falla en los sistemas.

El secretario de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, Markwayne Mullin, remarcó que “no hubo ningún ciberataque” y que “nunca hubo vidas en riesgo”.

El gobierno de Donald Trump también aclaró que la falla no tuvo que ver con la caída de todos los servicios de la empresa Microsoft registrada en los últimos días.

Los vuelos desde el aeropuerto Ministro Pistarini, de Ezeiza, ya pueden partir normalmente hacia los Estados Unidos, aunque, debido al período de suspensión, posiblemente muchos deban hacerlo con demoras.
 

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