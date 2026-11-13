Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2026 ESCENARIOS

Reelecciones indefinidas en PBA: la presión de los intendentes y los rumores de extraordinarias antes de Navidad

Con cerca de 80 intendentes impedidos de competir en 2027, crece la presión sobre Kicillof para modificar la ley que limita los mandatos. La resistencia del massismo y la oposición complica los números en la Legislatura, mientras circulan versiones sobre una posible convocatoria a extraordinarias antes de Navidad.

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