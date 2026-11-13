Reelecciones indefinidas en PBA: la presión de los intendentes y los rumores de extraordinarias antes de Navidad
Con cerca de 80 intendentes impedidos de competir en 2027, crece la presión sobre Kicillof para modificar la ley que limita los mandatos. La resistencia del massismo y la oposición complica los números en la Legislatura, mientras circulan versiones sobre una posible convocatoria a extraordinarias antes de Navidad.
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En la provincia de Buenos Aires se reactivó con fuerza el debate por las reelecciones indefinidas. La ley vigente (Ley 14.836 de 2016, con modificaciones de 2021) limita a dos mandatos consecutivos a intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Con esa norma, alrededor de 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrían presentarse en 2027.
Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) vienen impulsando la eliminación de ese límite. Intendentes del espacio, como Mario Secco (Ensenada) y Andrés Watson (Florencio Varela), salieron públicamente a reclamarlo. El gobernador y el ministro Carlos Bianco sostienen que la decisión final debe quedar en manos de los ciudadanos y que la restricción es “proscriptiva”. Kicillof dejó en claro que la palabra la tiene la Legislatura.
El problema es de números y de internas. El Frente Renovador (Massa) ratificó su rechazo histórico a las reelecciones indefinidas. La Libertad Avanza (Sebastián Pareja y Diego Santilli) y el PRO también se oponen de forma categórica. En la Legislatura, Fuerza Patria no alcanza sola los votos necesarios en ambas cámaras. Hay versiones de que Kicillof busca meter el tema en la negociación del Presupuesto 2027 y las leyes de financiamiento de fin de año.
Las sesiones ordinarias cierran a fines de noviembre. En los pasillos de La Plata circula el rumor de que, si no se resuelve antes, el oficialismo podría intentar llevar el proyecto a sesiones extraordinarias en la semana previa a Navidad. Hasta ahora no hay convocatoria formal ni confirmación oficial de esa fecha. Lo que sí está claro es la presión de los intendentes que quieren asegurar su continuidad y la resistencia interna y opositora que lo frena.
Una encuesta de DC Consultores (fines de octubre) mostró que cerca del 77% de los consultados prefiere mantener el límite a los mandatos de los intendentes. El debate sigue abierto y, como suele pasar en estas cuestiones, el desenlace dependerá más de la rosca legislativa y los acuerdos de último momento que de los discursos públicos.