Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de noviembre de 2026 EN ESPERA

Por Andrés Sosa

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Presupuesto: en la Legislatura esperan a los enviados de Kicillof para empezar las charlas

Tras la presentación de los proyectos del Poder Ejecutivo, ahora se viene la fase de diálogo entre las partes para acercar posiciones. Las tensiones internas en el peronismo y la relación tirante con la oposición como telón de fondo.

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