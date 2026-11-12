Presupuesto: en la Legislatura esperan a los enviados de Kicillof para empezar las charlas
Tras la presentación de los proyectos del Poder Ejecutivo, ahora se viene la fase de diálogo entre las partes para acercar posiciones. Las tensiones internas en el peronismo y la relación tirante con la oposición como telón de fondo.
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Tras la visita del papa León XIV a la Argentina, en la provincia de Buenos Aires se retoma la agenda habitual de discusiones y el terreno está listo para el tratamiento de la ley de leyes. En ese marco, se espera que las charlas entre el Ejecutivo y los actores del Legislativo comiencen para avanzar en consensos.
No obstante, ante la consulta de La Tecla, desde la jefatura del bloque de Fuerza Patria plantearon que hasta el momento no empezó el diálogo formal. Asimismo, indicaron que esperan que desde Calle 6 activen a sus delegados para comenzar con el intercambio característico cuando se tratan iniciativas con peso considerable.
En cuanto a los interlocutores, manifestaron que “no es un punto problemático”, pero insisten en que debe resolverlo el Gobierno. En ese sentido, expresaron que “es el último presupuesto de la gestión y esperamos que se resuelva rápido”.
Kicillof designó en oportunidades anteriores como sus principales laderos para esta negociación al diputado provincial Mariano Cascallares y al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis. Además, se encuentra en el equipo la secretaria General, Agustina Vila.
Al margen de las palabras vertidas por el oficialismo legislativo, es un secreto a voces que desde la Legislatura no hay conformidad con el proceso de diálogo entablado con el Ejecutivo. “El Gobernador no cumple con los acuerdos”, exclaman desde la oposición cada vez que se los consulta sobre el tema.
Luego de los feriados papales, se retomó la actividad en la Cámara de Diputados y hubo un paso en falso que generó ruidos sobre un tema más que sensible: las apuestas online. La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención se prestaba para sesionar este jueves, pero no hubo quórum y se cayó el encuentro.
La reunión tenía como uno de sus principales objetivos avanzar con el tratamiento de distintos proyectos vinculados a la ludopatía, aunque la atención estaba puesta especialmente en la iniciativa presentada por el diputado Facundo Tignanelli, que establece un marco regulatorio para las empresas de apuestas online y de recaudación con distribución a clubes de barrio para impulsar el deporte y las actividades recreativas.
Al encuentro asistieron Micaela Olivetto (La Cámpora) y Roberto Vázquez (Frente Renovador), mientras que Lucía Iañez, del Movimiento Derecho al Futuro, había anticipado que no podría asistir por tener agendadas con anticipación otras actividades. El resto de los integrantes que no fueron fueron Fernando Rovello (PRO), Diego Garciarena (UCR), Marcela Basualdo (Liga de Intendentes), Francisco Adorni (La Libertad Avanza), Juan Pablo de Jesús (Liga de Intendentes) y Fabián Luayza (Nuevos Aires).
De esta manera, el debate sobre la regulación de las apuestas online y las herramientas para prevenir la ludopatía quedó postergado, en una jornada que dejó más interrogantes sobre la voluntad política de avanzar con una discusión clave para los bonaerenses. Asimismo, se esperaba avanzar con otros dos proyectos: uno de Alejandra Lorden (UCR) para crear una campaña de concientización y otro unificado de Ayelén Rasquetti, Romina Braga y Martín Rozas, referido a programas de prevención.
Desde el oficialismo dieron a conocer que aceptaron modificaciones propuestas por la oposición y las incluyeron en el proyecto, por lo que se mostraron sorprendidos ante la ausencia de los legisladores. Según pudo conocer este medio, Garciarena propuso cambios para que se contemplen en la creación de las fiscalías especializadas en diferentes circunscripciones judiciales.
Anteriormente, desde la UCR habían adelantado que acompañarían el proyecto en general y que propondrían otras aristas en particular. A las vinculadas a la Justicia, se sumó que los fondos que se recauden sean repartidos por el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y que no quede a criterio de la Lotería.
Ante esta situación, se convocó a una nueva reunión de la comisión para el martes que viene, en medio de especulaciones sobre los posicionamientos de cada bloque. En este contexto, se suma un nuevo dilema en un escenario en el que el Gobierno necesita consensos para avanzar con sus proyectos.
Bajo este cuadro de situación, el Presupuesto 2027 aparece como el principal desafío político para el oficialismo en el tramo final del año. El gobierno de Axel Kicillof puso sobre la mesa una previsión de gastos por 58,6 billones de pesos, junto con una nueva declaración de emergencia económica y un pedido de autorización para tomar deuda por el equivalente a 1.000 millones de dólares. A su vez, envió por separado los proyectos de Ley de Financiamiento y Ley Impositiva, tres iniciativas que requieren de una negociación parlamentaria para conseguir los votos necesarios.
La presentación encabezada por el ministro de Economía, Pablo López, dejó en claro cuáles son las prioridades de la administración provincial, pero también abrió interrogantes sobre los puntos que deberán discutirse con los bloques opositores. Uno de los aspectos centrales pasa por el endeudamiento, que contempla recursos para afrontar vencimientos de deuda por unos 850 millones de dólares y financiar gastos de capital. El esquema también prevé una mayor participación de los organismos multilaterales y bilaterales de crédito, además de profundizar el financiamiento en el mercado local.
Sin embargo, uno de los capítulos que promete mayor discusión es el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, que estará vinculado al endeudamiento y tendrá impacto directo sobre las arcas municipales. El esquema prevé destinar el 8 por ciento de la deuda que tome la Provincia a los distritos, aunque todavía resta definir los criterios de distribución. Allí puede aparecer otro foco de tensión, ya que los intendentes pretenden contar con recursos de libre disponibilidad para atender las distintas demandas de sus territorios, mientras que el Ejecutivo busca establecer una asignación específica para seguridad.
El tema no es menor para Kicillof, que necesita sostener el acompañamiento de los jefes comunales en un momento en el que las diferencias internas del peronismo todavía no encuentran un cauce definitivo. El reparto de fondos, las obras y la asistencia financiera a los municipios forman parte de una agenda que excede largamente la discusión presupuestaria y que tiene un peso propio en la construcción política del oficialismo de cara al próximo turno electoral.
En cuanto a la Ley Impositiva, desde el Gobierno sostienen que no habrá un incremento de la presión tributaria y que se mantendrán las alícuotas vigentes durante el ejercicio actual. De esta manera, el foco de la discusión legislativa quedará concentrado principalmente en el financiamiento, el endeudamiento y la distribución de los recursos, aunque no se descarta que los bloques opositores planteen modificaciones sobre distintos aspectos de las iniciativas.
Con ese panorama, las conversaciones que todavía no comenzaron formalmente tendrán varios frentes abiertos al que también hay que sumar el capitulo de las reelecciones de intendentes. No se trata solamente de conseguir los votos para aprobar las leyes, sino también de establecer condiciones sobre el uso de los recursos, el endeudamiento y la relación financiera con los municipios. En el último Presupuesto de su gestión, Kicillof necesita mostrar capacidad de articulación política, aunque para eso deberá recomponer puentes con una oposición que todavía reclama el cumplimiento de compromisos anteriores y con sectores propios que también tienen demandas pendientes.
La expectativa está puesta ahora en que Calle 6 active a sus interlocutores y ponga en marcha una negociación que, por el volumen de las iniciativas y el escenario político, difícilmente pueda resolverse sin concesiones de ambas partes.