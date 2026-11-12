Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de noviembre de 2026 TENSIÓN

Conflicto en Educación: protesta al gobierno de Kicillof por mejoras salariales

La jornada se realizará este jueves en la sede de la Dirección General de Cultura y Educación. Entre los reclamos también figuran una bonificación para el personal de Educación Sede y la equiparación salarial. En paralelo, los gremios docentes exigen que se devuelvan los descuentos aplicados por el paro del 15 de octubre.

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