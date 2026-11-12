Conflicto en Educación: protesta al gobierno de Kicillof por mejoras salariales
La jornada se realizará este jueves en la sede de la Dirección General de Cultura y Educación. Entre los reclamos también figuran una bonificación para el personal de Educación Sede y la equiparación salarial. En paralelo, los gremios docentes exigen que se devuelvan los descuentos aplicados por el paro del 15 de octubre.
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Los trabajadores y trabajadoras de la Dirección Provincial de Educación Secundaria realizarán este jueves 12 de noviembre una jornada de protesta en reclamo de mejoras salariales, el reconocimiento de sus tareas y la regularización de los vínculos laborales. La convocatoria tendrá lugar a partir de las 11 en el piso 13 de la Torre 1 de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), que comanda Flavia Terigi.
La medida fue resuelta en asamblea y cuenta con el acompañamiento de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Entre los principales planteos aparece la exigencia de una equiparación salarial para todos los trabajadores y trabajadoras del sector, además del avance hacia una bonificación específica para el personal de Educación Sede.
Otro de los puntos centrales de la protesta es el pase a planta permanente de quienes actualmente se desempeñan bajo condiciones de precarización laboral. Se trata de una demanda vinculada con la estabilidad de los puestos de trabajo y el reconocimiento de las funciones que cumplen dentro de la estructura administrativa del sistema educativo provincial.
La jornada se desarrollará en un escenario de creciente tensión entre los trabajadores de la educación y las autoridades provinciales, con otros reclamos gremiales que también tienen como destinataria a la cartera educativa que conduce Alberto Sileoni.
En ese marco, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SUTEBA y las restantes organizaciones sindicales del sector, presentó una nota ante la DGCyE para exigir la devolución íntegra de los descuentos aplicados a los salarios por el paro del pasado 15 de octubre. El planteo apunta a que los montos retenidos sean restituidos en la próxima liquidación de haberes.
Además, las organizaciones solicitaron una convocatoria formal al Frente para abordar el reclamo y encontrar una respuesta al conflicto generado por las quitas salariales. La devolución de los descuentos también forma parte de los planteos impulsados por UDOCBA, que el 10 de noviembre difundió un pedido en ese sentido.
De esta manera, las demandas por mejores condiciones laborales y salariales conviven con el reclamo por las retenciones aplicadas a quienes participaron de la medida de fuerza. Mientras los trabajadores de Educación Secundaria llevarán adelante su protesta en la sede de la cartera educativa, los gremios docentes buscan que el Gobierno provincial dé marcha atrás con los descuentos y abra una instancia de diálogo.