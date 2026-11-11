¡Argentina, levántate y camina!: León XIV cerró su visita con un llamado a la unidad

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El papa León XIV llegó este miércoles a Luján para encabezar la última misa multitudinaria de su visita a la Argentina. A bordo del papamóvil, el Sumo Pontífice recorrió las inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Luján ante una multitud que colmó las calles y la Plaza Belgrano para participar de la celebración.
A su llegada al santuario fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, mientras desde el Gobierno provincial estiman una concurrencia cercana a los dos millones de personas. La ceremonia se desarrolla frente a la Basílica y marca uno de los momentos centrales de la visita papal al país.
La ceremonia comenzó con el protocolo litúrgico y León XIV se presentó con una casulla en tonos celeste y blanco, inspirados en los colores del manto de Nuestra Señora de Luján. La celebración frente a la Basílica marca uno de los momentos centrales de la visita papal y será escenario de su mensaje final antes de despedirse del país.
Tras la lectura litúrgica y la proclamación de las Sagradas Escrituras, León XIV comenzó su homilía con una referencia a la riqueza natural de la Argentina y al vínculo entre la creación y la fe.
“Pensemos también hoy en este hermoso país de variada geografía con la que el Creador del universo ha embellecido la tierra argentina: extensas pampas y caudalosos ríos, numerosas sierras y cadenas montañosas, verdes mesetas y amplias llanuras, mares profundos, glaciares majestuosos y vastos desiertos. Toda la tierra del fin del mundo, en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor”, expresó el Sumo Pontífice.
“Durante estos días pude ver la riqueza de la Argentina, no solo en su geografía, sino también en su gente: en cada uno de los encuentros, en las plazas, en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”, expresó León XIV durante su homilía.
Asimismo, León XIV recordó a su antecesor, Francisco, y destacó su profunda devoción por la Virgen de Luján. “Siempre llevó a la patroncita morena en su corazón. Él nos enseñó con su vida y nos sigue indicando, desde el lugar donde eligió ser sepultado, a María, a amarla y venerarla siempre”, expresó.
🔴 León XIV recordó a Francisco durante su visita a la Basílica de Luján
El Pontífice destacó la devoción mariana de su predecesor y afirmó que siempre llevó a la Virgen de Luján en su corazón. “Nos enseñó con su vida a amar a María”, expresó. pic.twitter.com/8bt9YeLmBX
El Pontífice también evocó una de las frases con las que Francisco acostumbraba despedirse: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.
León XIV también dedicó un tramo de su homilía a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento y llamó al perdón, la reconciliación y la esperanza.
“Muchos hermanos nuestros, e incluso nosotros mismos y nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas. En estos momentos oscuros comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor”, señaló.
Y agregó: “Al mismo tiempo, en ese momento de dolor recibió de su Hijo una nueva misión, acogiendo en su corazón de madre a toda la humanidad. También nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación que renueven la paz, la esperanza y la caridad”.
En otro tramo de la homilía, León XIV llamó a vivir la caridad “al estilo de Cristo” y puso el foco en los gestos cotidianos de entrega, solidaridad y esperanza. “No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor”, sostuvo, y pidió “mirar la vida con ojos de cielo” y “pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza”.
El Papa destacó además los “gestos heroicos de caridad” que, según señaló, se expresan en la vida diaria: “Como el del padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches de hospital, como el buen amigo que comparte su tiempo con el que lo necesita”.
En otro tramo, León XIV lanzó uno de los mensajes más fuertes de la celebración: “¡Argentina, levántate y camina!”. El Pontífice convocó a los fieles a “ir y anunciar” el Evangelio con palabras y acciones, y retomó una frase de San Agustín para subrayar que el amor debe ser la raíz de cada acto.
También dedicó un pasaje a la comunión y remarcó que en la mesa de Cristo “hay lugar para todos”, especialmente para “los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos”. En ese sentido, sostuvo que la fe no puede reducirse a una experiencia individual, sino que debe traducirse en compromiso con los demás.
🔴 El papa León XIV destacó la solidaridad y la calidez del pueblo argentino
Durante su mensaje en Luján, el Pontífice agradeció la oportunidad de encontrarse con los argentinos y resaltó sus gestos de generosidad, hospitalidad y acompañamiento hacia quienes lo necesitan.… pic.twitter.com/uTIUXchDdw
“La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir nuestras responsabilidades”, afirmó. Y concluyó que esa comunión debe impulsar a “formar parte activa de una comunidad”, compartir los dones recibidos y poner “lo poco que tengamos para el bien de muchos”.
Sobre el final de la homilía, León XIV elevó una oración a la Virgen de Luján y vinculó de manera directa el inicio de su pontificado con la fecha de la patrona argentina. “Madre de Luján: mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto”, expresó.
El Papa pidió además por su misión al frente de la Iglesia y por el futuro del país. “Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar”, sostuvo.
En ese marco, reclamó avanzar en la construcción de “puentes de caridad y redes de solidaridad” y llamó a profundizar “caminos de reconciliación, de comunión y de misión”, iluminados por la palabra de Jesucristo.
Antes de ese cierre, León XIV había insistido en la necesidad de una Iglesia abierta y comprometida con los sectores más vulnerables. “Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos”, afirmó.
También remarcó que la comunión cristiana no puede limitarse al plano individual. “La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir nuestras responsabilidades”, señaló, y llamó a participar activamente de la comunidad y a poner los dones propios “para el bien de muchos”.