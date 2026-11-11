¡Argentina, levántate y camina!: León XIV cerró su visita con un llamado a la unidad

🔴 León XIV recordó a Francisco durante su visita a la Basílica de Luján



El Pontífice destacó la devoción mariana de su predecesor y afirmó que siempre llevó a la Virgen de Luján en su corazón. “Nos enseñó con su vida a amar a María”, expresó. pic.twitter.com/8bt9YeLmBX