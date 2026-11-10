El Papa habla de los vulnerables y la pobreza expone el costo del modelo Milei
Un informe privado estimó que 16,2 millones de argentinos estaban en situación de pobreza durante el tercer trimestre de 2026. El deterioro social vuelve a poner bajo la lupa el rumbo económico del Gobierno nacional, justo cuando el papa León XIV visita el país con un mensaje centrado en los sectores más castigados.
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La visita del papa León XIV a la Argentina encuentra al país frente a una realidad social que contrasta con el discurso económico del Gobierno nacional. Mientras Javier Milei defiende el ajuste como el camino para ordenar la economía, un nuevo informe privado advierte que la pobreza habría sumado casi 3,4 millones de personas en apenas un año y que, de mantenerse la tendencia, podría superar los niveles registrados durante la pandemia.
El relevamiento de la consultora ExQuanti estimó que 16,2 millones de argentinos se encontraban bajo la línea de pobreza durante el tercer trimestre de 2026. La cifra representa un salto significativo respecto del mismo período del año anterior y también supera el último registro oficial del INDEC, que contabilizó 15,4 millones de personas pobres durante el primer semestre.
El dato expone las dificultades del programa económico de Milei para traducir el ordenamiento de las variables macroeconómicas en una mejora concreta de las condiciones de vida. La desaceleración de algunos indicadores no alcanza para ocultar el deterioro de los ingresos y la fragilidad de amplios sectores de la población, en un escenario donde el costo del ajuste continúa recayendo sobre los hogares.
La advertencia adquiere una dimensión particular por el contexto en el que se conoce. La llegada de León XIV al país puso nuevamente en escena una discusión que excede lo religioso y atraviesa de lleno la realidad política y económica. El Papa hizo de la preocupación por los sectores más vulnerables, la justicia social y la construcción de una sociedad más solidaria algunos de los ejes de su mensaje pastoral.
En ese marco, las cifras de pobreza funcionan como un contrapunto incómodo para la administración libertaria. La política de reducción del gasto público, el repliegue del Estado y la prioridad otorgada al equilibrio fiscal conviven con una situación social que, según las estimaciones privadas, volvió a empeorar. La discusión ya no pasa solamente por cuánto logró reducir el Gobierno el déficit, sino también por quiénes soportan los costos de ese proceso y qué respuestas ofrece frente a sus consecuencias.
La proyección de ExQuanti tampoco resulta alentadora. La consultora advirtió que, si se mantiene la velocidad de deterioro observada durante el último año, Milei podría terminar su mandato con un nivel de pobreza superior al registrado durante la pandemia de coronavirus. Se trata de un escenario condicionado por la evolución económica y las decisiones políticas que se adopten, pero que expone la magnitud del problema.
El informe también puso el foco en el proyecto de Presupuesto 2027, donde el Ejecutivo incluyó la eliminación del mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La medida representa una señal de preocupación en materia de protección social, ya que se trata de una herramienta que había contribuido a amortiguar el impacto de la crisis sobre los hogares de menores ingresos.
Para construir la estimación del tercer trimestre, ExQuanti utilizó el Nowcast de Pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella, correspondiente al período abril-septiembre de 2026, ante la falta de disponibilidad de la base de microdatos oficial del INDEC para ese trimestre. Sobre esa información aplicó un ajuste para corregir la subestimación que pueden generar los promedios semestrales móviles.
La metodología obliga a distinguir estos resultados de una medición oficial, pero no le quita relevancia a la advertencia sobre la evolución del cuadro social. La estimación muestra un cambio de tendencia a partir del tercer trimestre de 2025 y plantea interrogantes sobre la capacidad del modelo económico para revertir el deterioro.
Así, mientras el Gobierno nacional reivindica el ajuste como una condición indispensable para estabilizar la economía, los indicadores sociales vuelven a encender las alarmas. La visita de León XIV, con sus referencias a la solidaridad y la atención de quienes menos tienen, agrega una dimensión política y simbólica a una discusión que Milei no puede resolver solamente con estadísticas fiscales. Porque detrás de cada punto de pobreza hay millones de personas que deben afrontar las consecuencias de un modelo que todavía no logra traducir sus promesas de recuperación en bienestar para las mayorías.