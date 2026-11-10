Volver | La Tecla Nacionales 10 de noviembre de 2026 NÚMEROS CRÍTICOS

El Papa habla de los vulnerables y la pobreza expone el costo del modelo Milei

Un informe privado estimó que 16,2 millones de argentinos estaban en situación de pobreza durante el tercer trimestre de 2026. El deterioro social vuelve a poner bajo la lupa el rumbo económico del Gobierno nacional, justo cuando el papa León XIV visita el país con un mensaje centrado en los sectores más castigados.

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