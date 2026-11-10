Inyección presupuestaria para el Astillero: nuevo refuerzo para sostener su funcionamiento
El gobierno de Axel Kicillof dispuso una ampliación presupuestaria de $1.794 millones para el Astillero Río Santiago. Los fondos estarán destinados a afrontar gastos operativos y garantizar la continuidad de la construcción del Dique Flotante, según estableció una resolución del Ministerio de Economía bonaerense.
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El Astillero Río Santiago (ARS) recibirá un nuevo refuerzo de las arcas provinciales. A través de la Resolución 545-MECONGP-2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía bonaerense autorizó una adecuación del Presupuesto General 2026 por un total de $1.794.963.935.
La medida, firmada por el ministro de Economía, Pablo López, responde a un pedido del Ente Administrador Astillero Río Santiago para afrontar gastos vinculados al sostenimiento operativo y al cumplimiento de sus funciones esenciales. Además, contempla los recursos necesarios para darle continuidad a la construcción del Dique Flotante.
En concreto, la resolución establece una transferencia de créditos dentro del Presupuesto General 2026 y un incremento equivalente de las contribuciones figurativas de la Administración Central a organismos descentralizados. De esta manera, se amplía el presupuesto del ente por el mismo monto.
Según los considerandos de la normativa, la Dirección Provincial de Presupuesto Público intervino en el expediente y la Contaduría General de la Provincia emitió un dictamen favorable para avanzar con la adecuación.
Así, la administración de Axel Kicillof vuelve a disponer recursos provinciales para sostener la actividad del histórico complejo naval de Ensenada, tanto en su funcionamiento cotidiano como en uno de sus principales proyectos de infraestructura naval.