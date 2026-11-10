Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de noviembre de 2026 AMPLIACION

Inyección presupuestaria para el Astillero: nuevo refuerzo para sostener su funcionamiento

El gobierno de Axel Kicillof dispuso una ampliación presupuestaria de $1.794 millones para el Astillero Río Santiago. Los fondos estarán destinados a afrontar gastos operativos y garantizar la continuidad de la construcción del Dique Flotante, según estableció una resolución del Ministerio de Economía bonaerense.

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