León XIV encabezó una misa multitudinaria y alertó por el trabajo precario y las adicciones
Ante una multitud estimada en dos millones de personas en el Monumento a los Españoles, el Papa reivindicó a la familia como fuente de los valores fundamentales del país. También advirtió sobre la inestabilidad económica, la violencia doméstica y los problemas que afectan a los jóvenes. Javier Milei participó de la celebración.￼
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El papa León XIV encabezó este lunes una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde convocó a defender el papel de la familia en la sociedad argentina y advirtió sobre las dificultades sociales que atraviesan los hogares. Ante una concurrencia estimada en dos millones de personas, el Pontífice puso el foco en el trabajo precario, la falta de estabilidad, la violencia doméstica y las adicciones como algunos de los problemas que afectan la vida familiar y el futuro de los jóvenes.
La celebración contó con la presencia del presidente Javier Milei, además de dirigentes políticos, autoridades eclesiásticas y representantes de distintos sectores. Fue uno de los acontecimientos centrales de la segunda jornada de la visita papal al país, que había comenzado por la mañana con su paso por el Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown.
"La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo", expresó León XIV durante su homilía. En ese sentido, destacó que el núcleo familiar fue históricamente el ámbito de transmisión de la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada.
El Papa también llamó a no resignarse frente a las voces que consideran superado el modelo de familia cristiana y sostuvo que, por el contrario, representa "un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".
Sin embargo, el mensaje no quedó limitado a una reivindicación religiosa o cultural. León XIV describió las dificultades concretas que atraviesan las familias argentinas y enumeró una serie de problemas que impactan sobre la vida cotidiana. "Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares", señaló.
La referencia al empleo y a las condiciones de vida apareció así como uno de los pasajes centrales de la celebración, en continuidad con el discurso que había pronunciado ante las autoridades políticas en el Palacio Libertad. Allí, el Pontífice había planteado que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés, además de reclamar oportunidades laborales y educativas para las nuevas generaciones.
En otro tramo de su intervención, León XIV recuperó el legado de su antecesor, el papa Francisco, y recordó sus palabras sobre la importancia de compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión dentro de los hogares. La referencia tuvo un significado particular durante su visita a la Argentina, la tierra natal de Jorge Bergoglio, cuyo pontificado estuvo atravesado por los reclamos de justicia social y la preocupación por los sectores más vulnerables.
El Pontífice también llamó a las familias a convertirse en protagonistas de la evangelización y a acompañar la tarea de la Iglesia. Hacia el cierre de la homilía, encomendó al país a la protección de la Virgen de Luján y San José, con un mensaje de esperanza frente a las dificultades que atraviesa la sociedad.
La misa en Palermo fue precedida por la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde León XIV tuvo un encuentro con residentes y trabajadores de la institución. Allí también había puesto el acento en la inclusión de las personas con discapacidad y en la necesidad de construir una sociedad que no descarte a nadie.
La agenda del Papa continuará este lunes con un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y una reunión con referentes de distintas comunidades religiosas en el Palacio San Martín. Más tarde participará de las vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.
De esta manera, en su segunda jornada en el país, León XIV combinó un mensaje religioso sobre el papel de la familia con referencias directas a problemas sociales y económicos que atraviesan a la Argentina, ante la presencia de Milei y buena parte de la dirigencia política.