Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de noviembre de 2026 EN CABA

León XIV encabezó una misa multitudinaria y alertó por el trabajo precario y las adicciones

Ante una multitud estimada en dos millones de personas en el Monumento a los Españoles, el Papa reivindicó a la familia como fuente de los valores fundamentales del país. También advirtió sobre la inestabilidad económica, la violencia doméstica y los problemas que afectan a los jóvenes. Javier Milei participó de la celebración.￼

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