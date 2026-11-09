El gobierno de Milei tomó distancia del mensaje del papa y advirtió a la oposición
Nación comparte las definiciones de León XIV sobre corrupción, educación y trabajo, pero cuestionó a quienes buscan apropiarse de sus palabras. En la Casa Rosada evitaron leer el discurso como una crítica a la gestión del Presidente, pese a que el Pontífice puso sobre la mesa temas sensibles￼ como la discapacidad, las jubilaciones, la pobreza y el rol de la economía.
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El mensaje del papa León XIV en su primera jornada en la Argentina abrió un nuevo frente de interpretaciones políticas. Mientras el Pontífice llamó a fortalecer el diálogo, puso límites al poder y reclamó que la economía esté al servicio de las personas, el Gobierno nacional salió a fijar posición y advirtió sobre los intentos de utilizar sus palabras para cuestionar la gestión de Javier Milei.
La respuesta oficial quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien respaldó los conceptos del Papa sobre la corrupción, la educación y el trabajo, aunque apuntó contra los sectores que buscan llevar el discurso al terreno de la disputa política. "No es bueno que haya dirigentes políticos queriendo apropiarse de la palabra del Papa", sostuvo el funcionario ante la prensa en el Monumento a los Españoles.
La advertencia llegó después de una exposición en la que León XIV abordó cuestiones que atraviesan buena parte de los cuestionamientos de la oposición al modelo libertario. El financiamiento de la educación, la situación de las personas con discapacidad, los jubilados, las dificultades para conseguir empleo y la necesidad de que la economía no se imponga sobre la dignidad humana fueron algunos de los puntos que marcaron su intervención.
Sin embargo, desde la Casa Rosada buscaron desactivar cualquier lectura que vinculara esas definiciones con una crítica directa al rumbo económico. La estrategia oficial consistió en presentar el mensaje como una exposición doctrinaria dirigida al conjunto de la dirigencia, sin destinatarios particulares, y destacar aquellos pasajes que consideran compatibles con su agenda.
En esa línea, Santilli sostuvo que el Pontífice habló de distintos temas y que sus definiciones forman parte de los valores de la Iglesia. "El Papa habló de todo: de la corrupción, de los recursos naturales, del ser humano que tiene que trabajar, del estudio, de la educación. Son los valores judeocristianos, de la doctrina de la Iglesia, ¿cómo no los vamos a tomar bien?", planteó.
El jefe de Gabinete también intentó marcar una diferencia entre el diálogo que reclama León XIV y las experiencias políticas anteriores. "El diálogo siempre es bueno cuando vos lográs transformaciones; en la Argentina muchas veces se habló de diálogo y nada se hizo", afirmó. Y agregó que debe servir para escuchar y entender, no para la "mezquindad" de algunos dirigentes.