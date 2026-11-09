Volver | La Tecla Nacionales 9 de noviembre de 2026 EN PROBLEMAS

El gobierno de Milei tomó distancia del mensaje del papa y advirtió a la oposición

Nación comparte las definiciones de León XIV sobre corrupción, educación y trabajo, pero cuestionó a quienes buscan apropiarse de sus palabras. En la Casa Rosada evitaron leer el discurso como una crítica a la gestión del Presidente, pese a que el Pontífice puso sobre la mesa temas sensibles￼ como la discapacidad, las jubilaciones, la pobreza y el rol de la economía.

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