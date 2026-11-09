Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de noviembre de 2026 RECORRIDA HISTÓRICA

“El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”

El Papa llegó este lunes al Cottolengo Don Orione de Claypole, partido de Almirante Brown, para recorrer la institución que alberga a más de 400 personas con discapacidad y dejó otro claro mensaje. Axel Kicillof lo recibió junto a parte de su gabinete.

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