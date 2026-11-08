Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de noviembre de 2026 ALARMA

Refuerzan la seguridad por León XIV tras detener a un sospechoso por amenazas de muerte

El procedimiento fue realizado por fuerzas federales luego de una investigación de Inteligencia. El Gobierno busca extremar los controles durante la visita papal.

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