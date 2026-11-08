Refuerzan la seguridad por León XIV tras detener a un sospechoso por amenazas de muerte

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Una persona fue detenida luego de ser señalada por realizar amenazas de muerte contra el papa León XIV, en momentos en que se refuerzan los operativos de seguridad vinculados a la visita del Sumo Pontífice al país.
Según informó la Secretaría de Inteligencia de Estado, la investigación se inició a partir de información obtenida por la Subsecretaría de Operaciones del organismo, que posteriormente fue puesta a disposición del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina.
El procedimiento se concretó en menos de 24 horas desde que las autoridades tomaron conocimiento de la amenaza. La detención fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que quedó al frente de la investigación.
Desde la Secretaría de Inteligencia remarcaron que el operativo fue resultado del trabajo coordinado entre los organismos de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia, frente a una amenaza considerada de especial sensibilidad.
En ese marco, el organismo aseguró que continuará con las tareas de prevención y detección de posibles riesgos, mientras se intensifica la coordinación con las fuerzas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la visita de León XIV.