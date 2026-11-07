Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de noviembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

La caja boba del EMTURyC: pauta millonaria y acrobacias de la casta libertaria

Mientras la recesión aprieta a Mar del Plata y el sector privado mendiga promoción, Diego Juárez —el peronista sciolista reciclado por Carrancio— quedó salpicado por repartir $89 millones a dedo y sin saldo. El retrato de un ente sin rumbo que vive del ajuste ajeno mientras financia la fiesta propia.

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