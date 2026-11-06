Transparencia municipal: cuáles son los distritos bonaerenses mejor posicionados
Un relevamiento sobre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires puso bajo la lupa la transparencia de las gestiones locales, la publicación de sus cuentas, los servicios que brindan y los indicadores de seguridad. Tandil encabeza el ranking, mientras que varios distritos del Conurbano aparecen entre los últimos puestos.
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El sitio Municipios Argentinos, una plataforma independiente de periodismo de datos, elaboró un índice municipal que permite comparar el desempeño de las intendencias bonaerenses a partir de información oficial. El estudio contempla a los 135 partidos de la Provincia, que reúnen a unos 17,5 millones de habitantes, y tiene como última actualización el 7 de octubre de 2026.
El indicador contempla tres grandes dimensiones: transparencia (50%), servicios y seguridad (35%) y control (15%). De esta manera, analiza tanto la información que los gobiernos locales ponen a disposición de los vecinos como diferentes aspectos vinculados con la prestación de servicios y los mecanismos de control institucional. Además, compara a cada distrito con municipios de características similares, diferenciando entre Conurbano e interior bonaerense.
En la cima del relevamiento se ubica Tandil, gobernado por Miguel Lunghi, con un puntaje de 92,7 sobre 100 y una calificación de transparencia de 100 puntos. En segundo lugar aparece Bahía Blanca, bajo la gestión de Federico Susbielles, con 89,3 puntos y un nivel de transparencia de 95. El podio lo completa Vicente López, conducido por Soledad Martínez, con 82,2 puntos.
Entre los primeros cinco también figuran General Pueyrredón, con 78,4 puntos, y Olavarría, con 77,3. De esta manera, los distritos del interior bonaerense y el norte del Conurbano logran destacarse en los primeros lugares de la medición.
La Plata, en mitad de tabla
En el caso de la capital bonaerense, el municipio que conduce Julio Alak aparece en el puesto 27 del ranking general, con un índice de 60 puntos sobre 100. En materia de transparencia alcanza los 65 puntos, mientras que en seguridad registra otros 65.
El relevamiento también incorpora información sobre la estructura de personal de cada comuna. Para La Plata consigna 6.327 cargos presupuestados para 2026, distribuidos entre 1.944 de planta permanente, 3.425 temporarios, 319 contratados y 614 correspondientes al personal superior. La plataforma aclara que se trata de cargos presupuestados y no necesariamente de personas efectivamente ocupadas.
Los distritos con las calificaciones más bajas
En el otro extremo del listado aparecen municipios con importantes dificultades en materia de transparencia y publicación de información. Pila registra uno de los puntajes más bajos, con 31 puntos y una calificación de transparencia de cero. También figuran Maipú, con 37 puntos y apenas 15 en transparencia; Lomas de Zamora, con 33 puntos y 15 en ese indicador; y Hurlingham, con 31 puntos y 15 en transparencia.
Otros distritos del Conurbano tampoco logran destacarse: Morón alcanza 34 puntos, mientras que San Fernando registra 40 y Almirante Brown otros 40. En estos casos, los niveles de transparencia también se ubican entre los más bajos de la medición.
Un aspecto central de la metodología es que los municipios que no publican sus presupuestos o ejecuciones presupuestarias tienen un límite de 40 puntos en el índice general. La plataforma establece además que esos distritos quedan identificados con un semáforo rojo en materia de transparencia.
El trabajo busca poner en discusión cuánto informan las intendencias sobre el manejo de los recursos públicos y qué resultados muestran en áreas sensibles para los vecinos. Con 135 distritos bajo análisis, el ranking ofrece una radiografía de las diferencias entre las administraciones municipales bonaerenses y expone las deudas pendientes en materia de acceso a la información y rendición de cuentas.