Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de noviembre de 2026 INFORME

Transparencia municipal: cuáles son los distritos bonaerenses mejor posicionados

Un relevamiento sobre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires puso bajo la lupa la transparencia de las gestiones locales, la publicación de sus cuentas, los servicios que brindan y los indicadores de seguridad. Tandil encabeza el ranking, mientras que varios distritos del Conurbano aparecen entre los últimos puestos.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.