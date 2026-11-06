Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de noviembre de 2026 DESCONFIADOS

Colectivos, VTV y multas: las definiciones de Marinucci sobre el transporte en PBA

El ministro Martín Marinucci pasó por Desconfiados y abordó la crisis del sistema de transporte, la desregulación de la VTV, los cuestionamientos a las cámaras de infracciones y la seguridad vial. También habló de sus aspiraciones políticas.

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