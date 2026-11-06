Colectivos, VTV y multas: las definiciones de Marinucci sobre el transporte en PBA
El ministro Martín Marinucci pasó por Desconfiados y abordó la crisis del sistema de transporte, la desregulación de la VTV, los cuestionamientos a las cámaras de infracciones y la seguridad vial. También habló de sus aspiraciones políticas.
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El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, advirtió sobre la delicada situación que atraviesa el sistema de transporte público y apuntó contra la política del Gobierno nacional de mantener congeladas las tarifas de los colectivos que dependen de su jurisdicción. En una entrevista con Desconfiados, por Cadena Río FM 88.7, sostuvo que la falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad de distintos recorridos y defendió el esfuerzo económico que realiza la Provincia para sostener las prestaciones.
“Definitivamente el sistema de transporte a niveles generales está en una situación muy crítica desde hace muchos años”, afirmó el funcionario. En ese sentido, explicó que la actualización de las tarifas provinciales fue una decisión necesaria frente al incremento de los costos operativos y la eliminación de las transferencias nacionales destinadas a subsidiar el transporte del interior del país.
Marinucci señaló que la Provincia destina alrededor de 100 mil millones de pesos mensuales para compensar la diferencia entre lo que abonan los pasajeros y el costo real del servicio. Según detalló, sin ese aporte estatal el boleto mínimo de cero a tres kilómetros rondaría los 2.500 pesos, mientras que actualmente los usuarios pagan entre 1.200 y 1.300 pesos. “Si no hubiésemos ido a esa actualización tarifaria, seguramente muchos servicios se hubieran eliminado”, aseguró.
En contraposición, cuestionó el esquema nacional y sostuvo que mantener las tarifas de las líneas bajo su jurisdicción en torno a los 750 pesos, por debajo de los valores provinciales y porteños, termina afectando la sustentabilidad de las empresas. Como ejemplo mencionó la situación de la línea 88, cuyo recorrido entre Cañuelas y Monte obligó a buscar una alternativa con participación del municipio de Cañuelas. También anticipó que podría concretarse en los próximos días la eliminación de las líneas 163 y 136, que conectan Primera Junta con San Miguel y con localidades como Marcos Paz, Navarro y General Las Heras, respectivamente. “Congelar la tarifa hace que sea insostenible el servicio, hace que el servicio se elimine y hace que la Nación deje de erogar recursos en sostener algo tan fundamental como es este derecho a viajar”, planteó.
Otro de los puntos abordados fue el boleto estudiantil. El ministro confirmó que se mantienen los 45 viajes mensuales para los estudiantes y consideró necesario revisar la legislación vigente, que tiene alrededor de diez años. Según explicó, existen propuestas para modificar la ley y contemplar los cambios en las modalidades y los períodos de cursada. “Hay que escuchar a los alumnos, hay que escuchar a las entidades educativas y hay que avanzar en una modificación que contenga a todos”, sostuvo.
En materia de Verificación Técnica Vehicular (VTV), Marinucci ratificó la postura provincial de mantener el sistema actual y rechazó la desregulación impulsada por la administración de Javier Milei. Defendió el funcionamiento de las 66 plantas distribuidas en territorio bonaerense y consideró que la verificación debe permanecer en establecimientos especializados, sin intervención en reparaciones ni venta de repuestos. “Estoy convencido que el sistema de VTV, que lo único que tienen que hacer es verificar el vehículo, no puede tener ni un taller ni un cambio de lamparita ni un cambio de escobilla limpiaparabrisas”, manifestó.
También explicó que el valor de la revisión está establecido en los pliegos de concesión y equivale al 7% del salario básico de los trabajadores del sector. Esa fórmula determina las actualizaciones trimestrales. De esta manera, el costo pasó de aproximadamente 98 mil pesos a 114 mil pesos. No obstante, confirmó que ya se encuentra disponible la posibilidad de abonar el trámite en 12 cuotas sin interés, una alternativa que busca aliviar el impacto del desembolso en los bolsillos de los automovilistas.
Las fotomultas también ocuparon parte de la entrevista. Consultado sobre los cuestionamientos al sistema y la instalación de nuevas cámaras en La Plata, el ministro defendió su utilización como herramienta de prevención, aunque marcó límites respecto de su finalidad. “Las fotomultas sirven si concientizan. No sirven si el objetivo es recaudar. Eso definitivamente está mal, no corresponde”, remarcó.
En ese marco, cuestionó los dispositivos que registran infracciones en lugares donde no están dadas las condiciones de señalización. Como ejemplo, mencionó las cámaras que sancionan a conductores por detenerse sobre sendas peatonales que no están pintadas. Además, reveló que analiza dos proyectos legislativos que buscan introducir modificaciones al sistema, uno de ellos orientado a la estatización de las infracciones electrónicas. “Hay que reconstruir más que esa bronca con este sistema de infracciones y que sea parte de la conciencia que llevamos adelante”, señaló.
Por último, puso el foco en la seguridad vial y aseguró que uno de sus principales objetivos de gestión es reducir la cantidad de víctimas fatales en siniestros de tránsito. Según indicó, actualmente la Provincia registra una positividad de alcoholemia apenas superior al 1% en los controles, cuando al momento de su llegada al Ministerio rondaba el 5%. “No es que veo si es cero cinco, cuánto me puede afectar una copa, dos copas. En Provincia, si tomaste, no manejás”, enfatizó. También cuestionó el uso del celular al volante, la falta de cinturones de seguridad y la circulación en motocicletas sin casco.
En el plano político, Marinucci también se refirió a la discusión por las reelecciones indefinidas de los intendentes y ratificó la postura histórica del Frente Renovador, que conduce Sergio Massa, de limitar los mandatos a dos períodos. “Hay una posición clara que no cambiamos. Desde que nace el Frente Renovador planteamos que son dos períodos”, sostuvo. Si bien reconoció que los legisladores tienen la potestad de modificar la ley vigente, insistió en que esa posibilidad no alterará el posicionamiento de su espacio. Además, consideró que es necesario abrir oportunidades para nuevas generaciones de dirigentes: “También hay que buscar esas nuevas generaciones o esas nuevas oportunidades a muchos compañeros y compañeras que en muchos casos están mucho más formados que los propios intendentes”.
Por otra parte, el funcionario expresó su respaldo a una eventual candidatura presidencial de Massa en 2027 y no ocultó sus aspiraciones de competir por la intendencia de Morón. “Creo que es el tipo indicado para gobernar el país. Mi deseo es que Sergio sea nuestro próximo presidente”, afirmó. No obstante, aclaró que el peronismo debe atravesar instancias de discusión y construcción de consensos para alcanzar una candidatura competitiva. En cuanto a su futuro político, confirmó que tiene la decisión de disputar la conducción del municipio: “Hoy tengo la decisión tomada, estoy trabajando para eso”, señaló, con el objetivo de gobernar Morón desde el 10 de diciembre de 2027.