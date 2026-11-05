Deuda, salarios e impuestos: los legisladores ponen la lupa sobre la ley de leyes
Tras la exposición del ministro de Economía, Pablo López, en la Legislatura bonaerense, diputados de distintos espacios plantearon interrogantes sobre los recursos previstos, el impacto de la deuda que reclama la Provincia a Nación y la evolución del gasto público. Desde el oficialismo defendieron las prioridades de gestión y destacaron la inversión en áreas centrales.
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La presentación del Presupuesto 2027 y de la Ley Impositiva por parte del ministro de Economía bonaerense, Pablo López, abrió el primer capítulo de una discusión que promete extenderse durante las próximas semanas en la Legislatura. Aunque el proyecto todavía debe atravesar el análisis de las distintas bancadas, las primeras reacciones dejaron en evidencia algunos de los principales focos de conflicto: la inclusión de fondos que la Provincia reclama a Nación, la evolución del gasto salarial, la presión tributaria y el destino de los recursos.
Desde la oposición, ex senador y actual diputado bonaerense Andrés De Leo (Coalición Cívica) puso el acento en la incertidumbre que rodea a una parte de los ingresos contemplados en las proyecciones oficiales. En particular, cuestionó que el cálculo presupuestario incorpore la recuperación de una supuesta deuda del Gobierno nacional cuyo cumplimiento, advirtió, no está garantizado.
"El presupuesto está incorporando la recuperación de una supuesta deuda del Gobierno nacional, que es de cumplimiento incierto. Ahora, si eso es de cumplimiento incierto, ¿qué va a pasar con el gasto que sí está incorporado en el presupuesto?", planteó.
El legislador también apuntó contra la composición del gasto público y vinculó el incremento de la participación del gasto no salarial con una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Según su interpretación, la caída de la recaudación y de las transferencias nacionales habría tenido como contrapartida una reducción del peso de los salarios en las cuentas provinciales.
"Ha habido una licuación extraordinaria en los salarios de la provincia de Buenos Aires. Es decir, una motosierra al estilo Milei, pero que ha afectado al 100% de los empleados públicos", disparó De Leo, quien incluyó en ese diagnóstico a docentes, trabajadores de la salud y fuerzas de seguridad.
En esa línea, anticipó que la oposición buscará discutir la evolución del gasto y reclamará precisiones sobre cómo pretende la administración de Axel Kicillof sostener el funcionamiento del Estado sin recurrir a mayor endeudamiento o profundizar el ajuste sobre los trabajadores.
Por su parte, el diputado Francisco Adorni (La Libertad Avanza) también planteó reparos sobre el rumbo económico de la gestión provincial. Si bien evitó adelantar una posición definitiva hasta conocer el articulado completo, calificó al proyecto como un posible "dibujo técnico y formal" y sostuvo que será necesario revisar cada partida y programa.
"Creo que va a ser igual que el año pasado, un simple dibujo técnico y formal de alguien que quiere ser presidente y oculta todos los desfasajes de la provincia de tantos años", lanzó, en una crítica directa al gobernador bonaerense.
Consultado sobre la posibilidad de que el tratamiento del presupuesto se convierta en una moneda de cambio política, descartó esa alternativa y aseguró que su espacio realizará un análisis técnico. También cuestionó que la Provincia no avance en una reducción de impuestos ni en un esquema de equilibrio fiscal.
Otro de los planteos opositores llegó de la mano del diputado Valentín Miranda (UCR), quien puso el foco en la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la política tributaria y el reparto territorial de los recursos.
El legislador radical señaló que la obra social bonaerense, que cuenta con más de dos millones de afiliados, representa una de las principales preocupaciones de los vecinos y cuestionó que no haya tenido un lugar destacado durante la exposición ministerial.
Además, advirtió que, aunque el Gobierno anticipó que no habrá incrementos impositivos por encima de la inflación ni modificaciones en las alícuotas, será necesario revisar la letra chica del proyecto.
"No vamos a permitir ningún aumento impositivo", sostuvo Miranda, quien también reclamó conocer el plan de obras previsto para fortalecer las rutas, atender la problemática hídrica y responder a las necesidades de los distritos del interior bonaerense.
En ese sentido, anticipó que su bloque prestará especial atención a los criterios de distribución de los recursos para evitar posibles asignaciones discrecionales.
Del otro lado del mostrador, el oficialismo salió a defender el esquema presupuestario presentado por López. El diputado Juan Pablo De Jesús (Unión por la Patria) destacó que el proyecto mantiene la orientación de los presupuestos anteriores de la gestión de Kicillof, con prioridad en salud, seguridad e infraestructura.
"Se mantiene el mismo espíritu que viene teniendo el presupuesto desde que asumió Axel, que es priorizar las áreas centrales del gobierno que tienen que ver con los servicios a los vecinos bonaerenses", señaló.
El legislador también resaltó la política de desendeudamiento de la Provincia y aseguró que se redujo el peso de la deuda sobre el gasto público. Sin embargo, ante las consultas sobre la situación financiera de IOMA y las posibles medidas para atender sus dificultades, aclaró que todavía no contaban con el texto completo del proyecto para brindar precisiones.
En cuanto al cronograma legislativo, De Jesús anticipó que el responsable de ARBA participará el próximo 17 de noviembre de una reunión con las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras y los presidentes de bloque. Luego, una vez que la iniciativa tome estado parlamentario, continuará el tratamiento en comisiones, con la intención de desarrollar un trabajo conjunto entre Diputados y el Senado.
Con posiciones todavía preliminares y a la espera de conocer la letra fina del proyecto, el presupuesto comienza así su recorrido legislativo. La deuda con Nación, el poder adquisitivo de los estatales, la situación de IOMA y la distribución de la obra pública asoman como algunos de los principales puntos sobre los que deberá dar explicaciones el Ejecutivo si pretende reunir los consensos necesarios para aprobar las cuentas del próximo año.