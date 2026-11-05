Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2026 PRESUPUESTO E IMPOSITIVA

Deuda, salarios e impuestos: los legisladores ponen la lupa sobre la ley de leyes

Tras la exposición del ministro de Economía, Pablo López, en la Legislatura bonaerense, diputados de distintos espacios plantearon interrogantes sobre los recursos previstos, el impacto de la deuda que reclama la Provincia a Nación y la evolución del gasto público. Desde el oficialismo defendieron las prioridades de gestión y destacaron la inversión en áreas centrales.

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