Volver | La Tecla Nacionales 5 de noviembre de 2026 EN ESPAñA

Milei llegó a la cumbre, saludó con frialdad a Sánchez y apuntó contra el socialismo

La tensión entre ambos mandatarios volvió a quedar expuesta en Madrid. El libertario cuestionó el intervencionismo estatal, destacó el avance de la derecha regional y reclamó por Malvinas.

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