Milei llegó a la cumbre, saludó con frialdad a Sánchez y apuntó contra el socialismo

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El Presidente argentino mantuvo un breve y distante intercambio con su par español, Pedro Sánchez, y luego utilizó su discurso para cuestionar al socialismo y cargar contra sus ideas. También habló de Malvinas y volvió a exhibir su sintonía con referentes de la derecha internacional.
La relación entre Javier Milei y Pedro Sánchez volvió a quedar expuesta en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid. Apenas un breve y frío apretón de manos marcó el encuentro entre ambos mandatarios, que minutos después quedaron nuevamente enfrentados por las diferencias políticas e ideológicas que arrastran desde hace meses.
Lejos de moderar el tono ante su anfitrión, Milei aprovechó su intervención en el plenario para lanzar críticas contra el socialismo. “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”, afirmó. En esa línea, sostuvo que ambas corrientes concentran el poder en una minoría y utilizan la dependencia económica como herramienta de dominación.
El mandatario argentino también cuestionó la intervención estatal, la nacionalización de empresas y el control de los medios de comunicación. En contraposición, aseguró que “el espíritu liberal sigue vivo” y señaló que Argentina es una muestra de que ese avance es posible. Además, interpretó los últimos resultados electorales en Chile, Colombia y Perú como una “rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder”.
El nuevo capítulo de la tensión con Sánchez se produjo en medio de una agenda que volvió a mostrar las preferencias internacionales de Milei. El Presidente se ausentó de la ceremonia inaugural y de la cena ofrecida por los reyes de España, pero mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, referente de Vox. También tenía previsto reunirse nuevamente con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La visita se produjo apenas dos semanas después de que calificara a Sánchez como un “impresentable dictador”.
Por otra parte, Milei incluyó en su discurso el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Le pidió al Reino Unido que respete las normas internacionales y aseguró que su gobierno defenderá los derechos argentinos por vías pacíficas. También agradeció el respaldo de los países iberoamericanos a la reanudación de las negociaciones entre Buenos Aires y Londres. La cumbre, atravesada por la ausencia de varios presidentes latinoamericanos, volvió a funcionar como escenario para exhibir las diferencias políticas del mandatario argentino con el gobierno español.