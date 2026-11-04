El Ejecutivo envía el Presupuesto, con endeudamiento para pagar vencimientos
Economía enviará mañana a la Legislatura la Ley Impositiva y la previsión de gastos de 2027, que contendrá otro pedido de autorización de deuda pública por un monto similar a los pagos a acreedores que debe hacer la Provincia, cercanos a los 850 millones de dólares.
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Este jueves por la mañana el ministro de Economía bonaerense, Pablo López presentará el Presupuesto y la Ley Impositiva 2027, que quedará formalmente ingresado en la Legislatura, y de inmediato comenzarán las negociaciones para encontrar el consenso que le permita a Axel Kicillof contar con esas dos leyes fundamentales para el funcionamiento de la administración.
Desde el Ejecutivo bonaerense anunciaron hace un par de semanas que el Presupuesto contendrá un nuevo pedido de endeudamiento, pese a que el monto aprobado para el ejercicio actual no fue utilizado en su totalidad. También fuentes del Gobierno aseveraron que el monto de ese endeudamiento será equivalente a los vencimientos de la deuda soberana refinanciada al comienzo de la actual gestión.
Los vencimientos de los bonos de la deuda externa reestructurada del próximo ejercicio son similares a los de este año, que significaron un desembolso de US$ 841,5 millones: US$ 424,5 millones en marzo y US$ 420 millones en septiembre. Con estos cumplimientos, desde la renegociación de 2021, la Provincia ha superado los US$ 3.000 millones en pagos acumulados de deuda externa.
Sectores de la oposición ya advirtieron que será difícil acompañar otro endeudamiento y que con el aprobado para este año debiera alcanzar para cubrir el ejercicio actual y el próximo. No obstante, la negociación quedará abierta y con sectores que pueden quedar presos de sus propias palabras. Por caso, el bloque libertario ha expresado en más de una oportunidad que no acompaña la toma de deuda para gastos corrientes de o de capital, pero sí para abonar los compromisos asumidos.
Desde el radicalismo, por su parte, se muestran más duros frente a las conversaciones que comenzarán ni bien tengan el texto del Presupuesto sobre los escritorios. La UCR oficialista reclama por los cumplimientos de los compromisos asumidos cuando se consensuó en diciembre de 2025 la Ley de Leyes vigente. En la bancada boina blanca aseveran que esas promesas han caído hasta el momento en saco vacío. Una era completar los cargos de la Suprema Corte, para los cuales la UCR propondría un nombre.
Claramente sobre eso no se avanzó ni hay indicios de que suceda a la brevedad, y por eso seguramente el tema volverá a colarse en la negociación parlamentaria. Aunque Kicillof no quiera y en el Ejecutivo apuesten a que en las conversaciones por el Presupuesto no se agreguen otras cuestiones, parece inevitable que esto suceda.
Desde los distintos sectores de la oposición tienen demandas en carpeta, y algunas deberán ser concedidas por el Ejecutivo si verdaderamente tiene intención de contar con Presupuesto y Ley Impositiva, ya que si el texto contempla endeudamiento necesita de los dos tercios para ser aprobado y a ese número el oficialismo no llega con sus bloques y los de los aliados.