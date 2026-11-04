Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2026 EMPIEZAN LAS NEGOCIACIONES

Por Hernán Sánchez

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El Ejecutivo envía el Presupuesto, con endeudamiento para pagar vencimientos

Economía enviará mañana a la Legislatura la Ley Impositiva y la previsión de gastos de 2027, que contendrá otro pedido de autorización de deuda pública por un monto similar a los pagos a acreedores que debe hacer la Provincia, cercanos a los 850 millones de dólares.

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