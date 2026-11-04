Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Multas más caras: aumenta el valor de las infracciones de tránsito para lo que resta del año

El Ministerio de Transporte bonaerense fijó en $2.340 el valor de la Unidad Fija (UF), que se utiliza para calcular las sanciones viales. La actualización rige desde el 1° de noviembre y estará vigente durante los últimos dos meses de 2026.

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