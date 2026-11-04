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Multas más caras: aumenta el valor de las infracciones de tránsito para lo que resta del año

El Ministerio de Transporte bonaerense fijó en $2.340 el valor de la Unidad Fija (UF), que se utiliza para calcular las sanciones viales. La actualización rige desde el 1° de noviembre y estará vigente durante los últimos dos meses de 2026.

Multas más caras: aumenta el valor de las infracciones de tránsito para lo que resta del año
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Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires tendrán un nuevo aumento durante noviembre y diciembre. A través de la Resolución 6-SSPYSVMTRAGP-2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte estableció en $2.340 el valor de cada Unidad Fija (UF), la referencia utilizada para determinar el monto de las infracciones viales.

La medida fue firmada por el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Gabriel Feijoo, y comenzará a regir el 1° de noviembre. El nuevo valor se mantendrá durante el bimestre noviembre-diciembre de 2026.

La actualización responde al mecanismo previsto en el Código de Tránsito bonaerense (Ley 13.927), que establece que las sanciones se expresan en unidades fijas equivalentes al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA), sede La Plata.

En los considerandos de la resolución, el organismo precisó que el ACA fijó el precio de referencia en $2.340 por litro. Sobre esa base, la Subsecretaría determinó el nuevo valor de la UF, que se utiliza para calcular los montos mínimos y máximos de cada infracción.

Cuánto pueden costar las multas

Con la nueva actualización, el importe de las sanciones dependerá de la cantidad de unidades fijas previstas para cada conducta. Por lo tanto, las infracciones más graves tendrán un impacto económico mayor.

El valor de referencia para el próximo bimestre será el siguiente:

- 50 UF: $117.000.
- 100 UF: $234.000.
- 150 UF: $351.000.
- 200 UF: $468.000.
- 300 UF: $702.000.
- 500 UF: $1.170.000.

La resolución también encomienda a la Dirección de Informática y Tecnología la publicación del nuevo valor en el sitio oficial de infracciones de la Provincia.

De esta manera, el precio de los combustibles vuelve a funcionar como parámetro para actualizar las multas bonaerenses, en un esquema de revisión bimestral que vincula directamente el costo de las sanciones con el valor de la nafta.

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