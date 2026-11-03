Todas las fichas a Donald: expectativa en el gobierno por las elecciones en EE.UU.
Las legislativas en el país del Norte son vitales tanto arriba como abajo. Milei espera una victoria del líder republicano, pero su vocero dijo que la solidez de la economía argentina no depende de lo que pase en el país del Norte. El Papa ya votó.
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Donald Trump no es el único presidente que se juega mucho en las elecciones legislativas que tienen lugar hoy en los Estados Unidos. El mandatario argentino, Javier Milei, también sabe que parte de su destino está cifrado en el resultado que arrojen las urnas en el país del Norte.
Por eso, en el gobierno nacional (de acá) siguen con atención el desarrollo de los comicios y hacen cálculos sobre lo que puede pasar en la Argentina si el resultado le es adverso al magnate que, por segunda vez, ejerce la presidencia.
Fuentes del gobierno estadounidense procuraron generar tranquilidad en las filas del gobierno libertario: anteayer, en Buenos Aires, aseguraron que Trump mantendrá su apoyo a la reelección de Milei aun si los republicanos son derrotados hoy en las urnas.
Ocurre que el gobierno argentino se ha apoyado mucho en el lazo con Trump, y, pese a las críticas desde diversos sectores, esa estrategia le ha dado frutos al menos en una ocasión crucial: hace un año, cuando, con la economía sumida en una crisis que parecía terminal, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, decidió implementar un salvataje a través de la venta de dólares en el mercado local.
Un revés electoral para Trump podría complicar la estabilidad de la economía argentina, que otra vez está en una situación comprometida. No porque el presidente estadounidense vaya a retirar su apoyo, sino porque su debilitamiento relativo podría repercutir en una mayor desconfianza en los mercados respecto de que pueda seguir sosteniendo a la Argentina de una manera igual de efectiva.
En concreto, esto puede influir sobre el precio del dólar y sobre el riesgo país argentino, dos valores que ya se están recalentando.
Sin embargo, el vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que la economía argentina es sólida y no depende de que los republicanos ganen las elecciones de hoy.
“Estamos atentos a lo que pase. Por supuesto, el presidente Milei tiene una muy buena relación, como todos sabemos, con Donald Trump, también con Marco Rubio, y por supuesto estamos interesados en la elección que va a ocurrir en los Estados Unidos. Pero realmente hemos hecho todo en materia macroeconómica para que la solidez macro no dependa de una elección legislativa en los EE.UU.”, dijo Ravier.
Para Trump, una derrota que le haga perder la mayoría en el Congreso puede complicar su margen de maniobra, aunque el mandatario ya anticipó que, si los legisladores aprueban leyes contrarias a su programa de gobierno, podría recurrir al veto... de la misma manera que lo hizo Milei por estas tierras.
No sólo la Argentina, sino buena parte del mundo está pendiente de los comicios en los Estados Unidos. Hasta el Papa León XIV, nacido como Robert Prevost en ese país, ya emitió su voto. Lo hizo por correo, desde el Vaticano.