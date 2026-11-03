Milei mira al norte: por qué las elecciones en EEUU pueden complicar sus planes para 2027

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Las elecciones legislativas de Estados Unidos podrían debilitar a Donald Trump, condicionar el respaldo económico de Washington y modificar el escenario político internacional en un momento clave para las aspiraciones de reelección de Milei
Las elecciones de medio término en Estados Unidos no solamente definirán el futuro de Donald Trump. A miles de kilómetros, Javier Milei también tiene motivos para seguir de cerca los resultados.
El riesgo llega apenas nueve días después de otro golpe para la derecha regional: el triunfo de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil.
Con el 51,79% de los votos, Lula consiguió su reelección y frustró el regreso del bolsonarismo al poder. Milei, que había respaldado al hijo de Jair Bolsonaro, deberá convivir con un gobierno brasileño ideológicamente enfrentado hasta, al menos, el final de su actual mandato.
El riesgo de perder respaldo económico
La preocupación argentina no se limita a cuestiones ideológicas.
Trump fue fundamental para el respaldo financiero estadounidense a la Argentina, que incluyó un acuerdo de intercambio de monedas por hasta 20.000 millones de dólares en 2025.
A eso se sumó en septiembre de 2026 un acuerdo marco de financiamiento por hasta 7.000 millones de dólares para proyectos energéticos, mineros y de infraestructura.
Una mayoría demócrata en el Congreso podría aumentar la presión y los controles sobre futuras operaciones de asistencia a la Argentina.
El antecedente existe: legisladores estadounidenses, entre ellos la senadora Elizabeth Warren, ya cuestionaron el apoyo financiero de Washington al gobierno de Milei.
Una eventual derrota republicana no implicaría la cancelación automática de los acuerdos existentes, pero podría dificultar nuevas iniciativas de asistencia económica y aumentar el escrutinio político sobre la relación bilateral.
Un mapa internacional menos favorable
Si Trump pierde poder legislativo después de la derrota de Bolsonaro, Milei podría encontrarse con dos de sus principales referencias políticas internacionales debilitadas.
Durante los últimos años, el mandatario argentino apostó a consolidar un bloque de afinidades políticas con referentes de la derecha internacional, especialmente con Trump y el bolsonarismo.
Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse con la continuidad de Lula en Brasil y podría experimentar un nuevo cambio si los demócratas logran imponerse en Estados Unidos.
No significaría el fin de la alianza con Washington ni una ruptura automática de los acuerdos vigentes. Pero sí podría reducir el margen de maniobra de Trump para respaldar políticamente a sus socios.
Además, una eventual derrota legislativa podría convertirse en una señal de desgaste para el movimiento conservador estadounidense y modificar las expectativas sobre las elecciones presidenciales de 2028.
El factor 2027
El resultado estadounidense adquiere una importancia particular porque Milei comienza a transitar el camino hacia las elecciones presidenciales argentinas de 2027.
El Presidente necesitará mostrar resultados económicos, atraer inversiones y sostener el respaldo internacional que convirtió en uno de los principales activos de su gestión.
En ese contexto, un Trump debilitado políticamente podría representar una complicación adicional.
La diferencia no es menor: una cosa es contar con el apoyo de un presidente estadounidense que controla ambas cámaras del Congreso y otra es depender de un mandatario obligado a negociar permanentemente con la oposición.
La derrota del bolsonarismo ya modificó el tablero regional. Una eventual pérdida de poder de Trump podría profundizar esa transformación y dejar a Milei frente a un escenario internacional bastante menos favorable que el imaginado.
Para el Presidente argentino, las elecciones estadounidenses tienen una consecuencia que va mucho más allá de Washington: lo que se define hoy podría influir en el respaldo político y económico con el que buscará llegar a las urnas en 2027.