Internaron a Julio Marini tras sufrir una descompensación y pidió licencia por 15 días
El intendente de Benito Juárez debió ser trasladado a una clínica de Tandil, donde le colocaron un nuevo stent. Desde el Municipio informaron que se encuentra estable y en observación. María Teresa Ricci, secretaria de Desarrollo, quedará al frente del Ejecutivo durante su recuperación.
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El intendente de Benito Juárez, Julio César Marini (Fuerza Patria), fue internado luego de sufrir una descompensación durante el último domingo, en medio de una serie de estudios médicos que se encontraba realizando. El episodio obligó a trasladarlo inicialmente al hospital municipal y, posteriormente, a la Clínica Chacabuco de Tandil.
Según informó oficialmente el Municipio, en el centro de salud tandilense los profesionales médicos le realizaron una intervención cardiológica en la que le colocaron un nuevo stent. Tras el procedimiento, el jefe comunal quedó estable y bajo observación, a la espera de nuevos partes médicos sobre su evolución.
En este contexto, el Departamento Ejecutivo solicitó al Concejo Deliberante una licencia médica por 15 días para que Marini pueda dedicarse plenamente a su recuperación. La medida fue comunicada este lunes y contempla un período de dos semanas alejado de sus funciones al frente de la administración local.
Durante ese lapso, y una vez cumplidos los pasos institucionales correspondientes, la profesora María Teresa Ricci asumirá de manera interina la conducción del Municipio. Desde el gobierno local aseguraron que el equipo de gestión continuará trabajando de forma coordinada para garantizar el funcionamiento de las distintas áreas, la prestación de los servicios y la atención a los vecinos.
Por último, las autoridades municipales agradecieron las muestras de preocupación y afecto recibidas tras conocerse la noticia, al tiempo que desearon una pronta recuperación al intendente y solicitaron respeto por la privacidad de Marini y su familia.