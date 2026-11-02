Volver | La Tecla Municipios 2 de noviembre de 2026 BENITO JUÁREZ

Internaron a Julio Marini tras sufrir una descompensación y pidió licencia por 15 días

El intendente de Benito Juárez debió ser trasladado a una clínica de Tandil, donde le colocaron un nuevo stent. Desde el Municipio informaron que se encuentra estable y en observación. María Teresa Ricci, secretaria de Desarrollo, quedará al frente del Ejecutivo durante su recuperación.

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