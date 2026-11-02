Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de noviembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

La alianza local relegó a los espacios nacionales en la elección de convencionales de Bariloche

El abrazo en el local del PUL fue real y el resultado también: la alianza del intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck se impuso con holgura en Bariloche y relegó a los dos grandes partidos con anclaje nacional. El resultado envalentona de cara al año que viene

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.