La carrera presidencial ya asoma con Milei al frente y un peronismo dividido
Un informe de CB Global Data muestra que el 57,5% de los argentinos prefiere un cambio de gobierno en 2027. Javier Milei lidera la intención de voto en primera vuelta, mientras que Axel Kicillof se ubica a 2,4 puntos del Presidente en un eventual balotaje.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Un relevamiento de CB Global Data muestra una mayoría favorable a un cambio de rumbo político de cara a las próximas elecciones presidenciales. Javier Milei lidera la intención de voto en primera vuelta, aunque Axel Kicillof se acerca en un eventual mano a mano. Patricia Bullrich, por su parte, obtiene una ventaja más amplia frente al gobernador bonaerense.
El escenario electoral de 2027 comienza a mostrar algunas tendencias, aunque todavía con un importante nivel de incertidumbre. Según el último informe nacional de opinión pública de CB Global Data, realizado sobre 1.151 casos entre el 21 y el 25 de octubre, el 57,5% de los argentinos prefiere que en las próximas elecciones presidenciales haya un cambio de gobierno.
La cifra contrasta con el 33,8% que se inclina por la continuidad de quienes actualmente están en el poder. En tanto, el 8,7% respondió que no sabe qué prefiere. Así, la demanda de alternancia supera por más de 23 puntos a quienes respaldan la continuidad de la actual administración.
Milei lidera, pero el peronismo suma dos opciones competitivas
Al consultar por la intención de voto ante una primera vuelta presidencial, Javier Milei aparece en primer lugar con el 27,1%. Detrás se ubica Axel Kicillof, con el 16,5%, mientras que la alternativa de un “candidato de CFK” reúne el 12,1% de las adhesiones.
La medición también registra un 8,5% para Patricia Bullrich y un 7,3% para Myriam Bregman. Más atrás aparecen el Peronismo Federal, representado por Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Tolosa Paz, con el 3,5%, y Miguel Ángel Pichetto, con el 0,9%.
Entre las demás respuestas, el 6,2% eligió la opción “Otro”, el 3,5% votaría en blanco y el 14,4% respondió que no sabe. Este último segmento constituye uno de los principales interrogantes del escenario electoral, junto con la posibilidad de que las distintas expresiones del peronismo confluyan o compitan por separado.
Milei y Kicillof, cabeza a cabeza en segunda vuelta
La distancia entre el Presidente y el gobernador bonaerense se achica considerablemente en una eventual segunda vuelta. De acuerdo con el relevamiento, Milei alcanzaría el 43% de los votos frente al 40,6% de Kicillof, una diferencia de apenas 2,4 puntos porcentuales.
En ese escenario, el 8,6% optaría por el voto en blanco o nulo y el 7,8% todavía no sabe a quién elegiría. La cercanía entre ambos porcentajes ubica a la eventual disputa dentro de un escenario de paridad, especialmente si se considera el margen de error de +/- 2,9 puntos informado por la consultora.
La segunda hipótesis evaluada por CB Global Data enfrenta a Patricia Bullrich con Kicillof. Allí, la senadora obtiene el 47,3% de las preferencias y amplía la diferencia frente al mandatario provincial, que alcanza el 40,1%. El voto en blanco o nulo se ubica en el 5,7%, mientras que el 6,9% no sabe qué opción elegiría.
El relevamiento muestra que el deseo de un cambio de gobierno convive con un escenario de primera vuelta fragmentado y con distintas configuraciones posibles para una segunda vuelta. Mientras Milei conserva el primer lugar en la intención de voto inicial, Kicillof aparece competitivo en un mano a mano y Bullrich consigue una ventaja mayor frente al gobernador bonaerense.