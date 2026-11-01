Volver | La Tecla Nacionales 1 de noviembre de 2026 INFORME

La carrera presidencial ya asoma con Milei al frente y un peronismo dividido

Un informe de CB Global Data muestra que el 57,5% de los argentinos prefiere un cambio de gobierno en 2027. Javier Milei lidera la intención de voto en primera vuelta, mientras que Axel Kicillof se ubica a 2,4 puntos del Presidente en un eventual balotaje.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.