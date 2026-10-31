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Otro golpe al bolsillo: aumentan los colectivos bonaerenses en noviembre

El gobierno bonaerense dispuso una nueva actualización de las tarifas del transporte público provincial. Desde el 1° de noviembre, viajar en colectivo será más caro en el Conurbano y el Gran La Plata, con un incremento del 5% en los boletos.

Otro golpe al bolsillo: aumentan los colectivos bonaerenses en noviembre
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El aumento alcanzará a los servicios urbanos y suburbanos que dependen de la Provincia y volverá a impactar en el presupuesto de miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte público.

La actualización fue comunicada por el Ministerio de Transporte bonaerense y comenzará a regir desde las 0 horas de este domingo. El nuevo esquema contempla diferentes valores de acuerdo con la distancia recorrida y la región en la que funciona cada servicio. 

Cuánto costará el boleto en el Conurbano
Para los servicios urbanos provinciales del Gran Buenos Aires, el nuevo cuadro tarifario establece los siguientes valores para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada:

Hasta 3 kilómetros    $1.276,06
De 3 a 6 kilómetros    $1.435,56
De 6 a 12 kilómetros    $1.595,07
De 12 a 27 kilómetros    $1.914,09
Más de 27 kilómetros    $2.250,34

De esta manera, el boleto mínimo pasará de $1.215,09 a $1.276,06. En tanto, quienes tengan el beneficio de la Tarifa Social abonarán $717,47 para el tramo inicial. 
Gran La Plata: las nuevas tarifas de noviembre
La actualización también alcanzará a los colectivos urbanos de La Plata, Berisso y Ensenada, donde los valores serán diferentes a los del Conurbano.

En este caso, el boleto mínimo pasará de $1.323,33 a $1.389,73. El resto de los tramos quedará conformado de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros    $1.389,73
De 3 a 6 kilómetros    $1.532,10
De 6 a 12 kilómetros    $1.710,33
De 12 a 27 kilómetros    $2.051,14
Más de 27 kilómetros    $2.386,28

Para los beneficiarios de la Tarifa Social, el boleto mínimo será de $781,39. 
Qué colectivos tendrán el aumento
La actualización comprende a los servicios de jurisdicción provincial, tanto urbanos como suburbanos. En términos generales, se trata de las líneas identificadas con los números del 200 al 499, aunque el alcance depende de la jurisdicción de cada recorrido.

Por lo tanto, el incremento no se trasladará automáticamente a todas las líneas que circulan por el territorio bonaerense. Los colectivos de jurisdicción municipal y nacional cuentan con esquemas tarifarios propios.

El mecanismo de actualización está contemplado en la Resolución 81/2025 y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la región Gran Buenos Aires correspondiente a septiembre de 2026. 

Con este nuevo ajuste, los usuarios bonaerenses deberán afrontar otro incremento en el costo de sus viajes cotidianos, en un contexto en el que el transporte público representa uno de los gastos fijos más importantes para los trabajadores y las familias que dependen del colectivo para trasladarse.
 

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