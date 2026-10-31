Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de octubre de 2026 DISPOSICIONES

Otro golpe al bolsillo: aumentan los colectivos bonaerenses en noviembre

El gobierno bonaerense dispuso una nueva actualización de las tarifas del transporte público provincial. Desde el 1° de noviembre, viajar en colectivo será más caro en el Conurbano y el Gran La Plata, con un incremento del 5% en los boletos.

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