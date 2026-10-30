Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2026 EN DEBATE

El interior peronista quiere jugar en primera y reclama un lugar en la fórmula a la gobernación

Desde el Frente Renovador plantearon que el próximo binomio debe incluir a un dirigente que no sea del AMBA. Asimismo, piden ampliar la representación territorial del armado provincial y defendieron las internas como mecanismo para definir candidaturas.

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