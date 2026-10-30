El interior peronista quiere jugar en primera y reclama un lugar en la fórmula a la gobernación
Desde el Frente Renovador plantearon que el próximo binomio debe incluir a un dirigente que no sea del AMBA. Asimismo, piden ampliar la representación territorial del armado provincial y defendieron las internas como mecanismo para definir candidaturas.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La carrera del peronismo bonaerense hacia 2027 suma una nueva discusión y a las diferencias por las PASO, las elecciones concurrentes y las reelecciones indefinidas se agrega ahora el debate por la composición de la fórmula para la Gobernación. Apareció un reclamo que busca ganar espacio en la mesa de decisiones y es que el interior debe tener un lugar entre los principales cargos del próximo gobierno provincial.
La demanda fue planteada por Javier Osuna, referente del Frente Renovador y exintendente de General Las Heras, quien salió a marcar posición sobre el armado electoral y reclamó que un dirigente de los distritos del interior integre la fórmula peronista. “Voy a pelear, voy a luchar, y se lo he dicho a propios y a no propios, para que en la fórmula de la gobernación que viene haya un hombre o una mujer del interior”, sostuvo en declaraciones a un canal de streaming.
“No puede ser que el interior no tenga una representación de dirigentes fuertes, con trayectoria en gestión, que traigan la mirada al interior. El próximo gobierno provincial debe tener un gobernador o un vicegobernador del interior de la Provincia de Buenos Aires”, remarcó el dirigente massista, quien insistió en que la discusión debe alcanzar también a los espacios de decisión dentro del proyecto provincial.
En esa línea, advirtió sobre los riesgos de construir una propuesta política con una mirada centrada exclusivamente en el Gran Buenos Aires. “Si nosotros no nos animamos a armar un proyecto nacional más allá del conurbano, lo único que estamos haciendo es poner en marcha un nuevo motor para un auto que va indefectiblemente al principio de una nueva derrota”, señaló, en una definición que vincula la representación territorial con las posibilidades electorales del peronismo.
Osuna también buscó despejar cualquier interpretación de su reclamo como un cuestionamiento a los dirigentes del Conurbano. “No tiene nada en contra de los compañeros del conurbano. No pongo en duda sus capacidades. Lo que digo es que no se puede mirar desde acá, hay que mirarlo desde más arriba, y el interior nos está esperando”, aclaró. Incluso planteó que los municipios de menor población deben tener voz en las discusiones estratégicas del espacio, más allá de su dimensión electoral.
“Hay que sentar a la mesa del pensamiento provincial a los hombres del interior en cargos relevantes. No importa si vienen de un municipio de 15, 20 o 30.000 habitantes”, sostuvo, con un mensaje dirigido a las conducciones partidarias que tendrán la responsabilidad de definir el esquema de poder para los próximos comicios.
En paralelo, Osuna cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y puso el foco en las consecuencias que, según describió, atraviesan los municipios del interior. “Ha terminado con el poder adquisitivo del salario, ha terminado con la ayuda a los municipios, con la obra pública, con las ayudas a las provincias”, afirmó. También señaló las dificultades que enfrentan distritos que acompañaron electoralmente a Javier Milei y que ahora observan el cierre de fábricas, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de los ingresos de trabajadores municipales y docentes.
En cuanto a la estrategia electoral del peronismo, el dirigente defendió la realización de internas para definir las candidaturas y destacó el papel de Sergio Massa dentro del espacio. El exministro de Economía fue definido por Osuna como “el dirigente más capacitado del país”, al tiempo que recordó que en la última elección presidencial “estuvo muy cerca porque justamente fue muy buen candidato”.
“Me he aburrido realmente de que la política se cocine en 24 distritos. No voy a ser parte de ese menú y quiero estar sentado en la mesa para dar esta discusión”, concluyó Osuna. La advertencia deja planteado un debate que trasciende la elección de los nombres para la fórmula y vuelve a poner sobre la mesa cómo se distribuye el poder dentro del peronismo bonaerense, qué territorios tienen voz en las decisiones y qué lugar ocuparán los dirigentes del interior en el proyecto provincial de 2027.