Volver | La Tecla Informe Especial 29 de octubre de 2026 CóMO JUEGAN

Los lobos sueltos del peronismo

Fernando Gray, Leonardo Nardini y Julio Zamora son tres intendentes que integran el universo del justicialismo sin alinearse. Los perfiles distintos de cada uno y las proyecciones hacia el futuro

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