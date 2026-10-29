Los lobos sueltos del peronismo 

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El peronismo en la provincia de Buenos Aires entra en momentos de suma tensión ante la cercanía de toma de decisiones de cara al proceso electoral 2027. En medio de su crisis interna, hay campamentos que trazan fronteras claras entre sectores, pero todavía quedan dirigentes que no forman parte de ninguna tribu. En esa franja se encuentran intendentes de municipios del Conurbano.
Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Julio Zamora (Tigre) son los lobos solitarios que quedan en el amplio territorio bonaerense. Cada uno tiene perfiles distintos, trayectorias diversas y acciones que lo distancian uno del otro. Así, los tres jefes comunales poseen proyecciones que los acercan y otras que los alejan.
El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), La Cámpora, el Frente Renovador (FR) y la Liga de Intendentes Peronistas (LIP) son los campamentos que cuentan con bandera propia. Algunos de esos quieren sumar a sus filas a los que juegan sueltos y los trabajos ya se activaron.
La dispersión de estos dirigentes expone una de las dificultades que enfrenta el justicialismo bonaerense de cara a 2027, con sectores que buscan consolidar su propia identidad mientras se mantiene abierta la discusión sobre el liderazgo, las candidaturas y los mecanismos para ordenar una interna que lleva tiempo sin encontrar una salida. Las diferencias no pasan únicamente por los nombres que podrían competir, sino también por la forma de conducir el espacio y la estrategia para volver a disputar el poder nacional.
En ese escenario, los campamentos ya constituidos intentan ampliar sus fronteras, aunque el acercamiento de dirigentes que no responden a una estructura definida obliga a revisar los equilibrios internos. La discusión pasa por determinar si la reconstrucción del peronismo se realizará a partir de la acumulación de sectores bajo una conducción determinada o si habrá lugar para una convivencia más amplia, en la que las diferencias puedan resolverse sin que cada disputa termine en una ruptura.
La cuestión de las candidaturas aparece como uno de los principales puntos de conflicto, en especial por los cuestionamientos a los mecanismos de selección y la demanda de una renovación que no se limite a modificar los nombres propios. La posibilidad de recurrir a las PASO, la discusión sobre el peso de los intendentes en el armado provincial y nacional y la necesidad de ampliar la representación forman parte de una agenda que todavía no encuentra consensos definitivos. En paralelo, la interna continúa condicionada por las diferencias entre quienes buscan sostener los liderazgos existentes y quienes reclaman modificar las formas de conducción.
Sin embargo, las fronteras entre los distintos sectores no necesariamente anticipan una división definitiva. En un peronismo que necesita recuperar competitividad electoral, las diferencias también pueden convertirse en parte de una negociación más amplia, siempre que exista voluntad de construir reglas comunes y evitar que las disputas por los lugares terminen por imponerse sobre los objetivos políticos. La posibilidad de reunir a dirigentes con recorridos y posicionamientos diferentes sigue abierta, aunque dependerá de la capacidad de las distintas tribus para encontrar puntos de coincidencia.
La construcción de un gran frente contra Javier Milei aparece como un horizonte capaz de acercar a sectores que hoy transitan caminos separados, pero no supone una unidad automática ni elimina las diferencias que atraviesan al justicialismo. Para que esa confluencia avance, el peronismo deberá resolver cómo define sus candidaturas, qué lugar tendrán las distintas expresiones territoriales y de qué manera construye una propuesta que exceda la discusión interna y vuelva a conectar con las demandas sociales.
Los lobos sueltos forman parte de esa incógnita que atraviesa al peronismo, donde todavía conviven la búsqueda de autonomía, los intentos de renovación y la necesidad de reconstruir una alternativa de poder. Con 2027 en el horizonte, el desafío será evitar que las fronteras levantadas durante la interna se conviertan en límites difíciles de superar.
JULIO ZAMORA Un límite claro y una puerta lejana
El intendente de Tigre, Julio Zamora, es otro de los dirigentes que busca un lugar dentro del peronismo, pero mantiene diferencias claras con un sector importante. La pelea con Sergio Massa es un elemento clave en la situación del alcalde.
Según pudo conocer La Tecla, Zamora piensa en ir por otro mandato en caso que se habilite la reelección indefinida. De todos modos, de no ser así, buscará entre tres nombres para continuar con su gestión municipal.
El jefe comunal pide un peronismo que busque ampliar sus fronteras y apunte a una renovación. Al mismo tiempo, con el antecedente de 2025 cuando jugó con Somos, es una chance que si no encuentra lugar volverá a jugar por su lado, tanto con un armado vecinal como con algún otro espacio a nivel provincial y nacional.
No son pocas las voces del peronismo que cuentan que no tienden lazos con Zamora ante la buena relación que ostentan con Massa. Así, se complejiza la vuelta del intendente a un espacio amplio en el que encuentra dificultades por su distanciamiento con quien fuera su antecesor en el municipio de Tigre.
LEONARDO NARDINI Lanzado por la gobernación y en busca de ampliar fronteras
Leonardo Nardini forma parte de la camada de intendentes jóvenes del peronismo que empuja una renovación generacional en la provincia de Buenos Aires. El jefe comunal de Malvinas Argentinas ya empezó a caminar el territorio con el objetivo de pelear por la gobernación.
“Mi decisión es ser candidato a gobernador”, le dijo a La Tecla, y luego comenzó a intensificar recorridas por diferentes puntos.
Con vínculos estrechos con el senador nacional, Sergio Uñac, no forma parte de ninguno de los campamentos y teje relaciones cordiales con todos los sectores. De esta manera, busca forjar un pefil equidistante y alejado del ruido de la interna peronista.
La presencia en el acto del 17 de octubre en La Matanza que encabezó Axel Kicillof fue toda una señal, pero a pesar del llamado de algunos intendentes del MDF para sumarlo a sus filas, se mantiene en su camino. Asimismo, también sostiene un buen diálogo con Cristina Fernández y Máximo Kirchner.
“La interna ya cansa”, dicen cerca de Nardini y sostienen que el objetivo es trascender esas diferencias y poner el foco en la construcción de una alternativa a nivel nacional, pero también aportar al peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Nardini es otro de los dirigentes que sostiene que sólo con el peronismo no alcanza. Por eso, insiste en que hay que acercarse a otros sectores políticos, pero también sociales, religiosos, del campo, industrial, entre otros.
La salida que propone para dirimir candidaturas a gobernador es la de elecciones primarias. Si bien reconoce que la experiencia de Aníbal Fernández y Julián Domínguez no dejó un buen recuerdo en el peronissm, asegura que ahora las condiciones son diferentes y que se debe alentar a participar de una compulsa.
También es otro de los que afirma que la trayectoria de los intendentes es central para gobernar y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar en la construcción de una provincia y un país. Así, Nardini comienza a reforzar su perfil propio con la intención de ser protagonista de la renovación dirigencial.
FERNANDO GRAY Otro que apunta a una renovación y no descarta jugar en el 2027
Fernando Gray pegó un portazo en el 2025 para las elecciones legislativas nacionales y así reafirmó sus diferencias con grandes sectores del peronismo bonaerense. Ahora, hacia 2027, reitera sus cuestionamientos con intenciones de jugar adentro, pero con una serie de señalamientos que considera necesarios hacer para modificar esa dinámica que cuestiona.
El año pasado, luego de formar parte de Fuerza Patria en los comicios provinciales, en los nacionales decidió encabezar su propia lista llamada Unión Federal. La salida de la alianza oficialista marcó su punto máximo de distanciamiento en los hechos al rechazar la forma en la que se elijen los postulantes. En este 2026, según pudo conocer La Tecla, no descarta ser candidato. Sin embargo, sostiene las mismas críticas al rumbo del peronismo en medio de la avanza del gobierno de Javier Milei.
“Hoy mi partido, que es el principal partido de la oposición, tendría que estar concentrado en la agenda de temas que le preocupan a la gente”, dijo y expresó que “está en rencillas internas, en las discusiones. No sé en qué andan (los dirigentes)”.
Gray pide a gritos renovación, tanto a nivel dirigencial como también en función de los modos, las formas y la manera de entender el mundo actual. Por eso, se enfoca en el modelo de su gestión y en su política de tasas municipales para dar muestra hacia dónde considera que deben ir, pero pide acompañemiento del gobierno bonaerense para gestionar medidas.
Asimismo, plantea que es necesaria la herramienta de las PASO para elegir a los candidatos y evitar el famoso dedo. Esto último es una de las grandes críticas que realiza a La Cámpora. “Hacen listas a dedo y entre amigos”, sentenció.
Además, Gray dio a conocer que las diferencias con Máximo Kirchner también tienen que ver con la forma de gobernar al país. Entonces, esto se transforma en un punto más que importante al momento de pensar una reintegración del intendente de Esteban Echeverría a la coalición.